由武漢台資企業協會與東西湖區台資企業協會主辦、中華兩岸文經協會承辦台北賽區的「2022武漢金銀湖杯第八屆海峽兩岸青年創新創業大賽」於7月8日啟動徵件，9月30日公布入圍初賽名單。本屆參賽作品相當多元優秀，可見台灣創新創業的蓬勃發展性，經過書審最後選出共31組進入10月15日的初賽。本屆總獎金高達近150萬台幣，藉由兩岸青年創業思維的腦力激盪與交流競賽，為青年創造更多發展及創業機會與資源。

10月15日初賽所選出的十組優秀隊伍將進入兩岸決賽，決賽訂為11月10日與武漢賽區的十組隊伍共同角逐名次與獎項，決賽評審團由兩岸評審共同評選。因應疫情的狀況，決賽以台北與武漢雙會場線上連線直播方式進行。總獎金高達台幣約150萬，將會由台北、武漢各十組，二十組隊伍共同角逐名次與獎項。

參賽隊伍:聯合利得國際投資有限公司。(攝影/劉于瑄)

台北菁英賽總計有31組團隊入圍初賽，10月15日在台北進行簡報，選出十組優勝團隊，於11月10日透過視訊連線方式與武漢賽區10組團隊以連線視訊方式一起進行決賽。本屆進入初賽團隊創意多元性兼具，參賽項目大致包含：醫藥生技、健康、教育、文化復興、表演藝術、遊戲娛樂、寵物服務、創新管理等產業。

經過各團隊激烈的比賽後，以下為入圍前十名的公司及專案名稱: 聯合利得國際投資有限公司、水力凈綠能科技有限公司、小柿智檢科技股份有限公司、Cyano-originality (藍藻原創力) 、玩艸植造股份有限公司、壹捷股份有限公司、冠群生物科技股份有限公司、共享創意-綠城像 Green Pixel、森魯安樂活機器人工作室、根基理財科技顧問有限公司，恭喜進入前十強的團隊。

參賽隊伍: 森魯安樂活機器人工作室。(攝影/景義婷)

進入決賽的十組團隊將於11月10日通過線上連線方式進行兩岸PK，勝出團隊有機會取得武漢台資企業協會創業導師們的專業輔導或天使投資機構的青睞。創業是許多人的夢想，然而有成功的機會去實現卻是不容易的事情，若能透過創業導師的引領，減少摸索時間與前期的困境，大幅提高實現夢想的機率。

第八屆武漢金銀湖杯海峽兩岸青年創新創業大賽評審：玄奘大學研發處邱琪瑄研發長。 (攝影/景義婷)

第八屆武漢金銀湖杯海峽兩岸青年創新創業大賽評審：TIPRA台灣暨台北市國際公共關係協會郭慶輝理事長。(攝影/景義婷)

第八屆武漢金銀湖杯海峽兩岸青年創新創業大賽評審：台灣健康管理學會林志城理事長。(攝影/景義婷)