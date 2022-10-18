為獎勵技專校院教師從事產學合作及技術人才培育，並表揚成果足堪典範者，教育部自107年起舉辦國家產學大師獎。本（111）年度獲獎名單日前正式揭曉，共有2位教師獲得殊榮，分別為：國立臺北科技大學胡石政教授（工程領域）、國立雲林科技大學邱上嘉教授（人文、設計、藝術領域）。

本年度分別由國家科學及技術委員會、經濟部、產業及全國技專校院推薦分屬「工程」、「電資」、「人文、設計、藝術」、「商管及民生」、「農業科學、生技及護理」等5領域之技專校院教師，透過產官學界組成評選小組，嚴格審視被推薦人的產學合作計畫、專利、技術移轉等研究或研發成果，以及實務應用成果對產業貢獻及產值提升等績效，更重要的是被推薦人對技職人才培育的投入與堅持。

國立臺北科技大學胡石政教授長期投入「潔淨室與高科技廠房設施」，研究涵蓋自動化運輸設備的污染控制及潔淨室和廠房設施設計，與廠商共同開發高科技廠潔淨室技術運作機制逾20年，近6年與30家廠商建立產學合作技術聯盟，獲國內外44項專利、發表百篇專業SCI期刊論文，更領導校級「潔淨技術研發中心」，協助進行潔淨室、半導體廠務相關設備的研發與量測服務，對國內相關廠商競爭力提升影響深遠。

胡教授近年研究重點更聚焦「高階半導體製造微染控制解決方案」，優化半導體製程設備，技術獨步國內外，推展晶圓製程進程，已是高階半導體廠標準製程設備。10年間與臺積電、京鼎精密、華景電通、家登精密等知名廠商長期合作，執行產學合作案138件，計畫經費合計逾億元。任教23年期間，培育國內高科技廠房設施技術專業人才，指導碩士生112人、博士生8位，並已超過10年開設「潔淨室技術短期訓練課程」，重視產業人才培養工作。

國立雲林科技大學邱上嘉教授面對傳統匠師技藝與人才大量流失及文化資產修復人員短缺的困境，致力傳統建築設計、古蹟保存與維護研究，致力「傳統匠師」人才復育工作。也於108年協助文化部文化資產園區規劃成立「文資傳匠工坊」，培育文化資產修復工匠，並同時結合技職教師深度研習，培育種籽師資以扎根教育，多元管道推動文化資產保存修復工作，並參與文化部與教育部相關產學合作計畫金額逾1億2千萬，落實文化資產保存及人才養成制度化，充分帶動教育部門在技職體系中建立理論與實務銜接的工作。

教育部表示，國家產學大師獎成立迄今已邁入第5年，本年度首次產生「人文、設計、藝術領域」獲獎人，代表技專校院產學合作及人力傳承的重要貢獻者，並不因其投入領域而有所差異，同時也充分體現技職教育培養多元領域人才實務能力的精神。教育部亦期許技專教院教師持續從事產學合作，並傳承專業技術，培育專業人才，也鼓勵全國各校邀請獲獎人分享心路歷程及交流產學合作經驗，期望落實技職教育產學連結的核心，發揮技職教育對產業之影響力，深化務實致用之價值。