台灣國際美食廚藝挑戰賽(WACS)國際競賽今年共450個隊伍參賽，醒吾科技大學觀光餐旅學院18位師生一舉拿下24個獎項大放異彩，其中餐旅系老師朱俊松與餐旅系二年級學生劉韻茹，更分別拿下「西式牛肉」及「西式馬鈴薯」全場最高分榮譽獎！

醒吾科大餐旅系老師朱俊松以身作則，使出烹調牛排絕活，勇奪西式牛肉全場最高分榮譽獎。(照片/醒吾科大提供)

朱俊松雖已是大廚，面對專業廚師組來自全國各地名廚，比賽時依然戰戰兢兢，尤其時間與火候的拿捏必須十分精準，使出烹調牛排絕活，終於以「蒜香風味牛小排佐牛骨肉汁」與「羽衣橄欖牛肉球佐鯷魚番茄醬汁」，勇奪最高分榮譽。

在青年廚師組以獨創「馬鈴薯薄餅卷佐奶油蘋果醬汁」與「馬鈴薯田樂燒佐起士味噌醬」，拿下最高分榮譽獎的劉韻茹，更是這次比賽最驚奇亮點。劉韻茹畢業自永平工商，高職時在老師及同學印象中，不論比賽或是清洗器具，總是慢吞吞，高二時還因動作太慢，刀工賽逾時慘遭淘汰，這次獲獎證明其努力沒白費！

醒吾科大餐旅系二年級學生劉韻茹經過不斷反覆練習，終於在比賽時間內完成作品，勇奪西式馬鈴薯最高分榮譽獎，是這次大賽驚人亮點。(照片/醒吾科大提供)

劉韻茹除了拿下西式馬鈴薯最高分榮譽獎，並奪下銀牌獎，這也是她人生第一次獲得最大獎項，上台領獎時不禁激動落淚。她很感謝餐旅系王聰明老師不厭其煩的糾正調味，歷經至少十次調味，才能有此驚人蛻變，當得獎消息傳開，永平工商及醒吾科大全校師生，都與有榮焉。

醒吾科技大學觀光餐旅學院18位師生為了備賽，於放學後天天主動留校練習，朱俊松有感而發：「成功沒有捷徑，只能靠持續的累積，比賽得到最高榮譽獎項只能繼續的提醒自己不能鬆懈，我更希望的是學生可以得到這個獎項，以前當主廚的時候不希望被徒弟超越，現在當老師希望的是每位同學都能超越自己，闖出自己的天下！」

醒吾科大觀光休閒系二年級學生黃柏勳，展現大將之風，榮獲傳統調酒銅牌獎。(照片/醒吾科大提供)

除了餐旅系成績亮眼，觀光休閒系在王建華老師帶隊下，傳統調酒競賽也拿下5面銅牌，是各大學觀光系的最大贏家。觀光餐旅學院院長黃寶元表示，醒吾師生不斷上台領獎，現場參賽選手及各校師生，都不吝給醒吾科大的優異表現歡呼，醒吾科技大學更展現優異的教學成果。