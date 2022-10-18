已邁入第十年的「全球青年趨勢論壇」10月18至22日展開盛大交流活動，包含21、22日壓軸的論壇，將以時下討論熱度最高的「M∃TA-verse 世代大未來」為主軸議題，探討全球數位化趨勢與青年的關係及影響，思考青年在全球化時代下的相應作為，並透過「社群互動」、「數位生活想像」及「未來職場」三大面向子議題來進行交流討論。

由教育部青年發展署辦理的「2022全球青年趨勢論壇」今年擴大辦理，並廣受各國青年的響應及支持，共有包含臺灣在內的41國300位國內外青年一同與會交流，陳雪玉署長也將親臨現場，勉勵與會青年透過論壇交流多元觀點，豐富個人能力及思維，為改變世界做好準備。

首日上午「主題論壇」與談嘉賓陣容強大，包含我國首位數位政務委員，運用科技長才與數位協作幫助臺灣開創科技防疫先驅，並於今年8月正式成立的數位發展部唐鳳部長，以及榮獲美國商業週刊評選「全球25位最傑出的企業管理者」、時代雜誌「亞洲英雄榜」的宏碁集團創辦人暨榮譽董事施振榮；國際與談人則有橫跨多國、結合線上課程及城市專案，開創嶄新全球人才培育模式的密涅瓦大學（Minerva University）創辦校長Teri Cannon，及跨國青年組織One Young World青年大使，並獲得時代雜誌「40 under 40」肯定的印度獨角獸新創公司5ire.org共同創辦人Pratik Gauri，他們將帶領與會青年深入瞭解全球數位科技趨勢；同時也將邀請七位來自不同國家的青年分享數位科技為母國青年帶來哪些影響以及他們如何面對。

次日上午的「封面人物—菁英匯」，將由五位我國科技產業傑出領袖代表：PTT暨臺灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）創辦人杜奕瑾、聯發科技前瞻技術平台資深處長梁伯嵩、愛卡拉互動媒體股份有限公司（iKala）執行長程世嘉、福爾摩沙藝術銀行(FAB DAO)共同創辦人黃彥霖、元沛農坊創辦人許又仁，就產業趨勢及個人實務經驗進行分享。

此外，下午議程，則是以「世界咖啡館」模式，邀請與會青年從「社群互動」、「數位生活想像」及「未來職場」等面向進行交流討論，探討數位科技發展如何影響青年的生活以及隨之而來的挑戰與機會。

為了讓全球青年都能共襄盛舉，「2022全球青年趨勢論壇」也將同步開放線上直播觀看，10月21日上午9:20-11:50(UTC+8)於「2022全球青年趨勢論壇」臉書粉專及教育部青年發展署YouTube頻道，以英文原音播出搭配中文字幕，讓所有青年都能一窺科技巨擘的精闢剖析，也歡迎世界各地的青年朋友打破地域疆界，共同了解元宇宙的箇中奧秘、創造屬於自己的「M∃TA-verse」。想知道全球青年趨勢論壇最新消息，請參考活動官網（https://iyouth.youthhub.tw/gytf/），並關注「2022全球青年趨勢論壇」臉書粉專（https://www.facebook.com/globalyouthtrendsforum）。