隨著全球化效應，陸續有許多國家開始推動雙語化政策或是將英語做為官方語言，以提升國家競爭力。我國也陸續有大專院校推動雙聯學制計畫，但直接以全英語教學做為雙聯學制的配套輔導措施的校系卻仍比例不高。南華大學國際企業學士學位學程(簡稱國企學程，NHUIB)在民國107年全面實施全英語教學，以及與國際生合班上課銜接雙聯學制計畫，比多數的雲嘉南地區公私立大學更早推動。國企學程校友對系所滿意度高達93%，就學穩定度也高達96%，顯示該學程之相關輔導機制獲得學生的肯定。

南華大學國企學程曾湘綾(左)於今年取得南華及美國西來大學跨國雙學位。(照片/南華大學提供)

國企學程107級校友曾湘綾，畢業後分享參加NHUIB (南華國企學程)+UWest(美國西來大學)雙聯學制心得時表示，高中的時候討厭英文，所以英文成績不太好，但又不想人生僅侷限在臺灣，因此放棄繁星並透過特殊選才管道就讀南華大學全英文授課的國企學程，當時曾不被高中師長看好，也有人建議不如直接去補習英文申請美國學校。除了自己的決心，也感謝南華提供豐富的學習資源、系上師長的鼓勵以及西來大學給予的機會，讓原本英文不好的她能重拾動力與信心到國外求學，並以GRE 325的高分獲Oregon State University錄取，攻讀供應鍊管理研究所，因而翻轉人生。

王冠玟校友當年於嘉義女中畢業後，受家人鼓勵，透過個人申請管道入學該學程，於二上時即考取托福iBT 77高分，獲得南華大學及教育部學「海飛颺計畫」獎學金，總金額約新台幣48萬元，同時也獲得在國內2年期間學費及宿舍費全免之獎勵；在美國就讀 2 年期間，學費亦獲全額補助，另每學期補助 12 學分費用。王冠玟如期在4年內取得跨國雙學位，考量未來有意從事與金融相關的工作，因此進入中信金融管理學院金融管理研究所進修。王冠玟說，就讀全英語課程的國企學程期間，透過「2+2雙學位」的留學經歷不僅提升語言能力，也接觸到不同國家的文化並結識許多來自世界各地的朋友，讓她擴展全球視野，以不同的角度看世界。

南華大學國企學程王冠玟於今年取得南華及美國西來大學跨國雙學位。(照片/南華大學提供)

南華大學國企學程廖英凱主任表示，國企學程主推雙聯學制，與美國西來大學合作2+2計畫；與英國密德薩斯大學(Middlesex University)合作3+1計畫之外；更透過佛光山遍及五大洲的國際道場與國際姐妹校的資源網絡，輔以推動國際交流生計畫，讓學生擁有更多元的海外學習機會。

廖英凱主任強調，就讀南華大學國企學程，只要有決心， 就能從菜英文變成國際商務溝通高手，翻轉不一樣的人生！112學年度將招收30名本國生，入學管道包含特殊選才、繁星推薦、申請入學以及分發入學等方式，有不分組、國際行銷數位組及人工智慧商務組。特殊選才報名時間即將於11月10日開跑至12月20日截止，把握為人生鍍金的好機會。