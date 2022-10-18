「2022第十四屆海峽兩岸電視主持新秀會」夢想新聲音台灣賽區電視主持新秀會徵件報名至11月14日，只要你對主持有興趣、有夢想年齡在28歲以下皆可報名參賽。本次競賽在台灣先海選出三名優秀選手，獲選三位可以獲得新台幣一萬元獎金與兩岸總決賽資格，希望藉由此競賽，發掘更多優秀主持人。

由福建省廣播影視集團海峽電視台與中華兩岸文經協會主辦的「2022第十四屆海峽兩岸電視主持新秀會」已於10月6日起開始徵件報名，過往的獲獎選手，目前在業界都有不錯的表現，主辦單位期盼今年有更多優秀的選手參加海選，看見更多年輕新秀主持人把握機會在舞台上表現，亦能促進兩岸新秀主持人互動與交流。

本次競賽報名截止至11月14日，參賽者須於線上填寫報名表單，於報名網址附上100~120秒自我推薦影片，海選將遴聘評審團為口語表達、形象設計、主持界專家等，並於11月18日公布入圍初賽名單，並於11月26日舉行台灣區決賽，選出三名優秀選手，與大陸地區勝出選手角逐名次與獎項。

更多的參賽資訊、活動期程、獎金等，可關注臉書Be Your Host 海峽兩岸電視主持新人大賽:https://forms.gle/1iNiosdghVmwwMev7