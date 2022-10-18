112 學年度高中英語聽力測驗第一次考試訂於 10 月 22 日（六）舉行，分別於 31 個考區，50 個考（分）區，2,841 個試場辦理，報名人數總計 98,032 人（包括集體報名 96,223 人，個別報名 1,809 人）。

本次英聽測驗編配有上、下午場次，各場次考試時間，上午場 11:00-12:00，下午場 2:00-3:00，提醒考生，考試開始鈴響畢後即不得入場。各考（分）區上午場於 10:00 開始量溫；下午場於 1:00 開始量溫，請考生盡量提早出門，並配合各考（分）區現場服務人員引導及動線標示進入試場。

為維護考生應試權益，經中央流行疫情指揮中心與教育部同意，將於 20 個縣市另設提供確診（輕症／無症狀）與居家隔離考生於「居護暨隔離考（分）區」應試，與一般考（分）區有所區隔。

若於10 月 15 日（六）起至考試當日，知悉屬於確診、居家隔離或自主防疫身分時，請務必至本會大考中心 112 高中英語聽力測驗試務專區「COVID-19 自主填報專區」進行填報，以便於事先安排相關試務，填報說明請參考111 年 10 月15 日（六）於英聽測驗考試專區公布之「112 學年度高中英語聽力測驗第一次考試確診、 居家隔離及自主防疫考生自主填報注意事項」。考生填報後，本會依填報內容審查，並以電子郵件通知審查結果或試務訊息。請考生特別留意，若填報後至考試當天身分類別有所改變，如由居家隔離或自主防疫變為確診，請盡速與本會大考中心聯絡（02- 23661416 轉 608）後，至「COVID-19 自主填報專區」更新填報內容。未主動填報或未據實填報，經查證屬實，將提報考試委員會審議；最重將取消本次考試資格。

112 學年度高中英語聽力測驗第一次考試「試場分配表及考試地點」於 10 月 18 日（二）公布。此次英聽測驗考前不開放查看試場，請考生至本會大考中心網站112 高中英語聽力測驗試務專區查覽或列印試場平面圖（含量溫檢測站地點），或以電話語音 02-23643677 查詢，以利考試當日能快速進入考（分）區學校量溫及查找試場應試。

經審查通過之確診（輕症／無症狀）及居家隔離考生，考試地點、試場與座位安排，須由自主填報系統進行查詢，而非原試場查詢系統，查詢時可同時查覽或列印試場平面圖。另請考生務必列印「確診（輕症／無症狀）、居家隔離考生通報單」，通報單上載有重要應考資訊以及重新編配的試場與座號。

考生進入考（分）區時請出示 112 學年度高中英語聽力測驗第一次考試入場識別證及攜帶應試有效證件正本（有效證件包括：國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證），配戴口罩並配合體溫量測。若未攜帶入場識別證，經試務人員確認身分後可予補發；若未攜帶應試有效證件，仍可進入試場，但建議考生盡快通知親友補送，以免因當節考試結束前未送達而被扣減成績。

確診（輕症／無症狀）、居家隔離考生，往返居住地與考（分）區之交通，可採「防疫計程車」（請考生依填報系統所提供之衛政單位聯絡電話預約及聯繫，自付車資）或「同住親友 1 位接送」方式擇一；車程中，車上人員均應全程配戴口罩，考生坐於後座，不可飲食；當日考試結束後，應立即返回隔離場所。自主防疫考生於填報後至考試前皆未改變身分類別者，請逕至原編之一般考（分）區應試，但根據中央流行疫情指揮中心規定，需有 10 月 21 日（五）或 10 月 22 日（六）外出應試前之快篩檢測陰性檢驗結果方可外出，比照可外出或上班、上學之交通規範，可搭乘大眾交通運輸工具、自行騎車、步行、或親友載送往返應試地點；若快篩檢測陽性，請盡速與大考中心聯絡（02-23661416 轉 608），以利試務安排。

請考生應考前，務必詳閱 112 學年度考試簡章試場規則及違規處理辦法，以避免因違反規定而被扣減成績。本次考試之各項防疫規範與防疫措施，請參閱111 年 9 月 7 日（三）公告之「財團法人大學入學考試中心基金會因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情特別準則」。