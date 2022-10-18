2022全國電腦輔助設計與製造大賽日前於國立台中高工盛大舉行，共30校參加逾百名選手同場競技，龍華科技大學工程學院智慧機器人技優領航專班學生李承恩、機械工程系五專部學生劉桂全，由機械系鄧翔明老師指導，從比賽中脫穎而出，雙獲CNC車床組銀牌及CNC銑床組銀牌榮耀；機械系五專部學生李映霖，亦由系上涂崇一老師指導，獲得CNC銑床組優勝佳績，表現相當出色，充分展現技能實作領域的扎實功力。

本次競賽由勞動部勞動力發展署中彰投分署、台中高工與MasterCAM台灣總代理眾宇科技公司共同舉辦。競賽分為「銑床」及「車床」2組，選手須在2小時內依試題內容說明，完成機械加工設計、刀具選用及設定、加工路徑編輯，並完成加工的分析模擬，很考驗選手的加工設定編輯的速度及參賽學生加工概念與細膩度，期望選手透過「以賽代訓」，互相切磋磨練技術，將比賽歷程當成最佳學習，讓理論與實務能有效結合與充分實踐。

龍華科大CNC車床銀牌得主機械系李承恩同學，高職就讀新北高工機械科期間，即接受龍華科大車銑複合技術應用中心鄧翔明老師指導實作技能，並考取了兩張勞動部CNC乙級證照，更獲得第52屆全國技能競賽CNC車床北區銅牌及第52屆全國技能競賽CNC車床決賽佳作；目前李承恩就讀智慧機器人技優領航專班，精進學習五軸、車銑複合加工技術，未來想申請教育部技職之光-證照達人，亦規劃第53屆全國技能競賽，準備挑戰自己的最極限，力拼世界技能競賽國手選拔資格!

龍華科大機械系五專生劉桂全，榮獲CNC銑床組銀牌。(照片/龍華科大提供)

CNC銑床銀牌得主劉桂全同學及優勝得主李映霖同學，目前就讀機械系五專部四年級，劉桂全在專三時參加第52屆全國技能競賽CNC銑床北區賽，獲得第五名佳績，也已考取勞動部CNC銑床乙級及車床機械加工丙級證照；今年準備考取第二張勞動部乙級證照(CNC車床)。劉桂全及李映霖均表示，目前除了持續考取勞動部證照之外，對於機械加工相當有興趣，這學期也跟著系上五軸加工業師，精進學習專業技能。

機械系陳詩豐主任表示，學校機械系定位為智慧製造精密機械人才培育，五軸、三軸到車銑複合加工，擁有產業實務豐富經驗的師資，108年工具機更新計畫更獲得教育部3000多萬元補助，為私立科大最高補助金額，也印證政府主管機關對於龍華科大機械系辦學的肯定與認可。

龍華科大校長葛自祥表示學校多年來致力推動產學鏈結、學用合一的實作教育，強調讓學子從做中學，以提升專業與實務能力。近年來，龍華科大致力提升學子對於電腦輔助設計製造與智慧製造的認知，結合產業技術以強化國內機械產業鏈結，提升教學內涵與品質，以鼓勵機械群科學生提升專業技術能力、熟悉智慧製造等先進加工技術，落實技職教育「做中學」精神，提高專業人力素質與精進實作能力。