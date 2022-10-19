號稱技能界奧林匹克之第46屆國際技能競賽（WorldSkills Competition），為最高層級的世界性職業技能賽事，因COVID-19疫情由去年延期至今(2022)年舉辦。此屆競賽臺灣代表團共有9名選手參戰8職類，新北市新北高工分別有網頁技術職種仇胤年國手及行動應用開發職種葉家均2位國手，於10月9日至19日至韓國高陽市進行競賽，經過四天的激烈比拼分別勇奪優勝及銀牌，現場同時轉頒新北市長侯友宜賀電。

仇胤年(右) 葉家均(左)現場轉頒新北市長侯友宜賀電。(照片/教育局提供)

教育局指出，新北市重視技職教育，首創推動三級培訓及6種技職競賽人才育成策略，透過各校選訓、基地訓練、技能觀摩、模擬競賽、延聘金牌教練及出國研習獎勵，補助學校部分培訓鐘點費、材料費、交通費、出國研習等資源，更全國唯一首創加碼獎勵金激勵孩子及指導教師，參加國際技能競賽學生銀牌60萬、優勝10萬；指導教師分別是30萬及10萬，本次國手榮獲佳績，將頒發計百萬元獎勵金慰勞辛苦的選手及指導老師。

新北高工資訊科高工二年級葉家均。(照片/教育局提供)

此次競賽行動應用開發職種銀牌為全國最年輕、唯一技高在校生國手-新北高工資訊科二年級葉家均，年僅17歲，同時也是第51屆全國技能競賽「行動應用開發職類」金牌及「商務軟體設計職類」銀牌的得主。葉家均表示，比賽這幾天真的很消耗腦力跟體力，賽中要不斷思考，經過了九個月多訓練，在比完賽後整個壓力都釋放，謝謝陳錫齡老師指導、培訓當上國手及競賽前後的協助，更謝謝在競賽期間裁判長積極安排模擬賽及師資等相關資源提升實戰經驗、翻譯的協助及家人的支持，才能拿下好成績。

網頁技術職種獲得優勝為新北高工資訊科畢業的仇胤年國手，目前就讀國立臺灣科技大學，先前由新北高工培訓獲得第50屆全國技能競賽「網頁技術」冠軍。他表示，網頁技術職種題目眾多，使用技術五花八門，很難短時間解題，但經歷近兩年培訓及團隊協助，才能在這次比賽中拿到好成績，非常感謝陳錫齡老師指導和學長姊這段時間的幫忙。

新北高工資訊科畢業的仇胤年國手。(照片/教育局提供)

新北高工陳錫齡主任表示，新北高工成立全國唯一「新北資訊國手培育中心」，且自2014年創科以來，資訊科已培育出代表國家參與國際及亞洲技能等相關競賽正備取技職國手共22人次，16位全國高級中等學校工業類科技藝競賽金手獎、19位全國技能競賽決賽金牌，並且連三屆國際技能競賽皆有正取國手、連三屆畢業生榮獲教育部技職之光，此次競賽學長也全心投入協助，第45屆國際技能競賽網頁設計職種銀牌林益弛國手及資訊技術職種金牌塗家和國手亦擔任指導老師帶領學弟全力為臺灣爭光。

教育局長張明文表示，新北市自108年起推動4年4億「PRIME贏得未來技職人才」計畫，在「專業技職」中規劃全國最完整的金手培訓計畫，也是全國唯一提撥百萬技藝(能)獎勵金長期支持選手精進專業技能，每年補助逾千萬，鼓勵學生在全國及國際舞臺上爭取佳績，協助五大類技藝及技能競賽超過百名選手，以實質回饋予付出心力的師生肯定。