深耕臺灣偏鄉數位教育，讓孩童的學習不再有城鄉差距，身為教育先行者的義守大學推行「數位學伴」，秉持「用生命陪伴生命、用生活輔導生活」的精神，培訓年輕學子成為大學伴，把最實際的教學內容與陪伴，傳送到偏鄉地區，讓大學伴與小學伴一起學習。義大學子也展現努力的成果，目前就讀「醫學院」護理學系王依嫻，獲得教育部數位學伴計畫「傑出大學伴」殊榮，大手牽小手的溫馨教育深獲外界肯定。

王依嫻為了讓小朋友不排斥上課，特別準備有趣的教材，吸引小朋友注意力，幫助他們在學習上突破障礙找到興趣。(照片/義守大學提供)

獲獎的王依嫻，她從大一開始就加入數位學伴計畫，擔任「大學伴」的角色。在擔任數位學伴的過程中，深深感受到用心聆聽小學伴的想法很重要，而且要有同理心與換位思考的能力。伴讀期間讓王依嫻印象深刻的事，有位小學伴非常不喜歡數學，為了讓小朋友不排斥上數學課，她特別準備能提升孩童興趣的教材，像是她將小朋友喜歡的插圖融入教材中，以增加數學的“親切感”，沒想到因此奏效吸引了小朋友注意力，甚至很多小朋友都指定要她伴讀，對於小朋友們的熱情回饋，王依嫻覺得這是最棒的收穫，這些過程都是平常在扮演學生角色時，所學不到的，因此每位參與數位學伴的義大學生，都相當珍惜每次與孩童互動的時光。

王依嫻表示要用心聆聽小學伴的想法，並有同理心與換位思考的能力，鼓勵他們勇於嘗試，讓偏鄉地區孩童接受更好的學習。(照片/義守大學提供)

負責數位學伴計畫的義大溫武男老師說，數位學伴不只是單純的線上教學計畫，更需要持續關懷與陪伴每個學童，才能讓偏鄉學童獲得最大的學習效果，並且為偏鄉學童開啟更多元的學習領域，而義大學子從每次的陪伴經驗中，與小朋友們共同成長。透過「數位學伴」計畫，長期與高雄市偏鄉地區的國小建立良好的互動關係，大學伴以「大手牽小手」的方式，藉數位學習融入課程後，讓城鄉差距造成教學資源的分配不均，獲得真正的翻轉。