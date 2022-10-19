夢想淘心室週三單元【曉宇宙~曉曉問大大】邀請到歌手、廣播音樂製作人、聲音工程師等，擁有多樣專長與職業的徐致堯老師，在節目中透露自己從小就喜歡音樂，家人卻反對他唸音樂班，但依舊堅持自己從小立志當唱片製作人的夢想，畢業於舊金山州大，主修電子音樂，曾參加YAMAHA全國熱門音樂大賽，獲得「最佳團體」和「最佳作曲」獎項，並與張雨生灌錄紀念合集「青春像把槍」，由飛碟唱片發行，如今仍持續在築夢的路上，從事幕後音樂製作、詞曲創作、聲音工程等他所愛的工作，樂於協助有音樂夢想的人達成願望。

為何徐致堯覺得自己像果王榴槤呢？像一座寶山的他，當找到自己的天賦與使命之後，他把每件事都看做是一場訓練，做好準備就可以隨時開始實現夢想。因為有這樣的信念，曾經拒絕聯考的徐致堯才能在人生中每個斜槓與轉折順利銜接，例如近期與知名輔導名師劉駿豪老師共同製作的「有聲音」的英語雜誌，雙方運用各自的專業，僅用三個月完成了一本「Just English 就是會考英文」，並無私分享給學生，想知道更多資訊，不要錯過今天下午五點的【曉宇宙~曉曉問大大】。

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