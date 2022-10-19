南華大學長期重視生命教育與永續發展，致力落實節能減碳並推廣環境教育，實踐聯合國永續發展目標，近年來實施績效卓著、屢屢獲獎。15日更是首度舉辦「應用永續綠色科技解決氣候變遷創意競賽」，匯集社會各界之永續綠色科技創意，促成產、官、學交流，共同推動氣候變遷減緩及調適。

目前人類已經燃燒過多的溫室氣體，引發全球暖化，造成氣候異常，推動氣候變遷減緩及調適為當務之急。有鑑於此，南華大學舉辦「應用永續綠色科技解決氣候變遷創意競賽」，希望結合產、官、學界來解決氣候變遷的問題。南華大學永續中心執行長洪耀明表示，為了讓參賽團隊彼此交流及分享創意經驗，除了介紹分享南華大學推動淨零碳排之成果，也規劃交流活動，讓各團隊之創意透過海報、教具或模型進行分享。

「佛陀紀念館環教第一組」團隊獲得「最佳行動獎。(照片/南華大學提供)

洪耀明談到，為讓參賽團隊能透過此活動獲取曝光機會，因此賽後成果海報除了將在永續中心網站及Facebook曝光外，也將於後續辦理的各項研討會展出成果，爭取產業應用之機會。永續中心長期深耕環境永續，辦理有機農業、環境教育、淨零碳排等班隊，未來將讓此次參與團隊優先報名並減免費用，持續精進團隊永續綠色科技創意。

「好虻」團隊獲得「最佳創意獎」。(照片/南華大學提供)

南華大學副校長林辰璋指出，氣候變遷減緩及調適需要各行各業一起來解決，永續綠色科技創意來源也非常多元，因此競賽設計分為12組，包括地方創生、環境教育、循環經濟、有機農業、永續經營、碳中和及淨零碳排、環境保護、生態保育、再生能源、綠色科技創新、水土資源保育及其他氣候變遷減緩及調適，經過激烈的初賽後，共選出各組第一名團隊進入決賽。

「木酢達人REWOOD」團隊獲得「最佳創意獎」。(照片/南華大學提供)

本次競賽特別邀請鈺統食品董事長謝日鑫、農委會有機農業大使陳世雄、台灣永續綠色科技發展協會理事長曾國政、南華大副校長學林辰璋、科技學院院長陳柏青等專家及學者，擔任決賽評審。

本次得獎名單為以下單位：由E起共乘-汽車座位共享媒合平台透過共乘減碳並減少開支，獲得「最佳永續獎」並獲得5萬元獎金。佛光山佛陀紀念館，透過贈送菩提樹苗給環境教育學員，請學員每三個月量樹高、樹俓，計算固碳量，上傳佛光山APP平台，獲得「最佳行動獎」並獲3萬元獎金。昆億生物科技股份有限公司，將黑水虻循環經濟多元發展，除用來養雞、農業用有機肥外，應用生物科技技術，做成化妝品上市，還有木酢達人-森林循環碳經濟創生有限公司，將廢棄木料做成生物碳，萃取木酢液，固碳又環保，兩隊均獲得「最佳創意獎」，各獲得獎金1萬元。海能量科技開發公司多年來推動無甲烷洗劑，減少碳排放，而來自馬祖的年輕朋友，進行北竿島老屋改造，推動馬祖地方創生，兩團隊均獲得「評審團特別獎」。

南華大學舉辦首屆氣候變遷創意競賽，全體大合照。(照片/南華大學提供)

林辰璋最後表示，創意團隊能夠進入決賽，已經是非常優秀，希望其他沒有得獎團隊，仍持續用創意推動氣候變遷減緩及調適，並把南華大學當成創意資源中心，一起落實氣候變遷，永續發展。