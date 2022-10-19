玄奘大學19日歡慶25週年校慶，與新竹就業中心攜手假該校聯合舉辦「原力啟航、福虎生風- 2022就業博覽會」，現場超過30 多家績優廠商，提供超過 780多個正職、實習及工讀等工作職缺，協助應屆畢業生與求才廠商間，彼此找到合適工作與優秀人才。

玄奘大學校慶與會來賓大合照。(照片/玄奘大學提供)

玄奘大學表示，今年的校慶主題為「25玄大，再創輝煌」，當天除了舉辦就業博覽會外，還有運動會、創意表演及園遊會等系列活動，期盼玄奘人愛我玄大，學習玄奘精神，秉持初心，繼續努力，再創輝煌。

此次校園就業博覽會邀請多家知名廠商參展，包括：佳能半導體、巨匠教育集團、Uniqlo、GU、大戶屋、新竹振道、Gogoro、合點壽司等，超過30 多家績優廠商，跨域科技、教育、餐飲、生命禮儀、商業設計各種不同領域，並提供超過 780多個正職、實習及工讀等工作職缺。

玄奘大學參展廠商簡介介紹。(照片/玄奘大學提供)

玄奘大學學生們熱情參與就業博覽會。(照片/玄奘大學提供)

本次活動玄奘大學亦鼓勵在校生踴躍參與，以確立職涯發展、學習方向及專業技能充實職能。除徵才廠商參展解說外，現場邀請多家職輔機構及專家提供就業輔導與諮詢服務，促進學生掌握產業趨勢、職務特質、履歷撰寫及面試技巧，掌握機會，勇敢築夢並追逐屬於自己的輝煌。