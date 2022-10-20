國際佛光會於2日至9日舉辦「國際佛光會2022年第七屆第四次世界理事會線上會議」，因受到新冠疫情影響，今年會議全面採用線上虛擬會議室方式舉行。南華大學民族音樂學系受邀於本屆會議4日的圓桌會議擔綱演出任務，並以「弘法創新─唱出佛教的未來」為主題，與全球佛光人分享與交流。

此次國際會議於4日登場的圓桌討論是由台灣負責籌劃，其中嘉義圓福寺負責11場圓桌會議，嘉義圓福寺住持暨南華大學駐校董事覺禹法師特別規劃「弘法創新~唱出佛教的未來」之主題，並邀請民族音樂學系共襄盛舉，將嚴肅的宗教議題轉化為輕鬆流行的音樂作品，以絲竹樂團與流行樂團兩種方式，搭配每位同學介紹樂器與示範進行詮釋演出，藉由實況直播的方式，無時差轉播放送至全世界。

藉由實況直播的方式，讓演出無時差轉播放送至全世界。(照片/南華大學提供)

民族音樂學系副主任張雅婷表示，此次表演與蕭呈叡老師共同規劃下，帶領15位學生，分別以流行樂團以及絲竹樂團兩種不同的方式，呈現星雲大師作詞的「浴佛歌」及「晨禱」兩首樂曲，透過民族音樂學系同學的講、唱、演，讓聽眾在聆賞音樂會時，亦同時能夠認識樂器的特色及音色，此創新的演出形式，可以讓線上的佛光人無時差的感受到音樂感動人心之處。

南華大學校方表示，本次創新的演出形式，可以讓線上的佛光人無時差的感受到音樂感動人心之處。(照片/南華大學提供)

民音系創新又精湛的表演，讓遠在美國佛光山的法師們即刻致電表示讚賞。南華大學駐校董事覺禹法師指出，運用不同樂器的搭配，演奏出不同風格的表演，此創新的呈現方式，不僅展現出學生的專業，也能讓全球聽眾感受到佛光山重視教育的態度，整場活動寓教於樂，聽眾也收穫滿滿。

南華大學校長林聰明表示，秉持創辦人星雲大師音樂弘法的精神，於2001年創立民族音樂學系，是臺灣唯一一所涵蓋多元音樂文化與傳統、表演藝術的學系，早期以傳統的中、西音樂為主要學習內容，近年來為順應世界潮流，在表演藝術的基礎上，將學習項目擴展至更廣泛的表演藝術，包含舞蹈創作、流行音樂及藝術管理等不同面向，致力於以「表演藝術為底蘊，創新管理為工具」，整合藝術創作中的各種不同面向，呈現出各種不同形式的跨界創作。

林聰明談到，南華大學不僅提供優渥的入學獎助學金以及海外學習機會，民族音樂學系更擁有全新獨立的獨棟系館，提供師生完善的軟硬體教學設施，讓師生擁有良好的學習研究環境。歷年來學生積極參與國內外音樂賽事，皆獲得亮眼的成績，更印證了該系辦學的努力，致力培育具備國際觀的表演藝術人才。

林聰明補充，南華大學今年更增加「藝術管理組」，並有9位同學選擇就讀，經過一個月的學習，在這次活動中就有了親自共同參與策畫執行的機會，透過實作學習，同學們可以深刻了解到幕後工作人員的辛苦以及重要性，也更堅定繼續朝著目標前進的決心。