印尼文教科研部於111學年選送71名技職版國際移動力獎學金計畫(Indonesian International Student Mobility Award for Vocational Students)受獎生來臺，分別至亞洲大學、元智大學、正修科技大學、明新科技大學、國立虎尾科技大學、龍華科技大學、明志科技大學、國立屏東科技大學、中原大學及國立臺灣師範大學等10校進行為期半年的交換研習。

印尼文教科研部於110年成立國際移動力獎學金計畫並選送37名受獎生來臺研習，因學習成效良好，今年除持續選送42名受獎生赴國立臺灣大學及國立臺灣科技大學研習，更擴大鼓勵該國技職學生赴世界各國體驗學習，全額補助受獎生學費、機票及生活津貼等相關費用，選定11國46所海外大學為合作夥伴學校，我國共計10所大學獲選。

元智大學受獎生校園合影。(照片/教育部提供)

為持續深化臺印雙邊高等教育合作關係，我國合作夥伴學校用心安排計畫受獎生課程與實習內容。亞洲大學接待17名受獎生，設計符合印尼學生的產學課程，整合學校不同專長領域供學生選擇，並安排學生前往合作公司參訪，豐富學生海外學習與實務經驗；元智大學接待12名受獎生，同樣注重產學銜接，為學生安排台積電、遠東研發中心、美商MoBagel等企業參訪，讓學生透過實際行動體驗臺灣產業的多元風貌；正修科技大學接待8名受獎生，帶領學生參觀該校機械系及環境毒物與新興污染研究所等教學單位，透過展示CNC精密加工機催生複雜產品過程，期待學生能更深入了解相關專業知識。

正修科技大學受獎生參觀精密機械實習工廠及導覽。(照片/教育部提供)

印尼是我國重要教育合作夥伴，為推動雙邊人才培育交流合作，教育部提供臺灣獎學金、華語文獎學金及新南向培英獎學金等計畫，鼓勵印尼學生來臺攻讀學位或學習華語文，據教育部統計處公告資料顯示，110學年印尼學生來臺留學及研習人數計1萬6,426人，為我國境外生第二大來源國，教育部希望透過雙方不間斷的交流，持續深化及強化臺印雙方高等教育間的合作連結。