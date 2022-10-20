由台北市室內設計商業同業公會主辦的【2022好家百百款 室內設計講】於10/20日舉辦專為室內設計師量身打造的口語表達與形象經營課程。邀請各大企業御用形象管理師陳麗卿老師、知名廣播主持人宋銘老師擔任講師，公會希望夠透過本次課程，協助設計師們將自己的創意與理念說出來，並透過自我品牌的形象經營為作品及公司經營加分。此次特聘之形象管理、口語訓練領域專家皆為業界翹楚，親自為室內設計師傳授口語表達與台風魅力。

本次主辦台北市室內設計商業同業公會戴源昌理事長致詞。(攝/景義婷)

台北市室內設計商業同業公會戴源昌理事長表示，希望藉由本次活動，增加設計師們的表達能力，有更多的機會互相交流、分享各自的作品。

魅力教練陳麗卿老師，以科學化、系統化的方式，與大家分享上萬名學員實證有效的形象管理方法。(攝/景義婷)

課程邀請到王牌講師，CEO魅力教練陳麗卿老師，以科學化、系統化的方式，與大家分享上萬名學員實證有效的形象管理方法。27年來，陳麗卿致力於形象管理智識的推廣，其學員遍及海內外數百家本國與跨國企業領導者，她指出外表形象就是內在實力的翻譯，當一位室內設計想站上國際舞台，除了具備國際級的設計思維之外，更要擁有國際級的形象力、表達力與說服力，而系統化學習就是快速有效率的投資。

宋銘老師與設計分享口語表達即興演說訓練的重點。(攝/景義婷)

下午場的課程邀請到宋銘老師分享口語表達即興演說訓練的重點。宋銘老師表示，我們先將重點放置於咬字、清晰的談吐發音；再來討論即興表達的3個容易出現的問題；最後用美學形式的影片，語學圓互動，讓學員嘗試即興評論演說，即興抒發自己的表達與感受，增強表達邏輯思維與自信！

2022好家百百款 室內設計講合照。(攝/景義婷)

結合室內設計講競賽的口語培訓課程，課後學員須繳交120~180秒的自我介紹短片，影片也將加入本次競賽的評分。【好家百百款 室內設計講】收件至10月31日，預計於明年1/5公布入圍決賽20組名單，並於2/11舉行設計師交流舞台，以「15秒 x 15張」的方式，讓設計師運用15秒一張的投影片上臺發表作品理念，引發更多共鳴，在發表過程中，沒有枯燥乏味的陳述，只有意猶未盡的靈感交流、無限延伸的創意啟發。