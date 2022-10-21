近年來，南華大學致力推動永續發展，並積極引進創新綠色科技與有機農業整合，為解決山坡地農地水土保持與邊坡穩定問題，以及土壤肥力不足問題，日前與海能量科技開發工業有限公司合作，藉以研究試驗是否可增加土壤礦物質，促進植物生長，並於10月19日由南華大學校長林聰明、副校長林辰璋、科技學院院長陳柏青、海能量科技開發工業有限公司董事長陳茂雄、總經理陳還珠，以及明道大學智慧暨精緻農藝系助理教授級專業技術人員陳義松與中正大學研究員郭義浩博士等人進行馬鈴薯種植試驗，研究其礦物質等微量元素對於植物生長的功效。

南華大學推展永續農業，林聰明校長(中)與林辰璋副校長(右3)、科技學院陳柏青院長(左1)。(照片/南華大學提供)

工業革命之後，燃燒大量溫室氣體，砍伐森林，使用化肥及農藥及大量使用有毒化學物品，造成全球暖化及環境破壞，因此，推動氣候變遷減緩及調適為當務之急。南華大學重視生命教育與永續發展，致力落實節能減碳並推廣環境教育，實踐聯合國永續發展目標，於109年設置永續農場，區內全部採用太陽能供電，設置農電共生模式，溫室聘請台大蘭園董事長賴本智教授蘭花課程、邑米社區大學校長吳孟昆及菁埔社區發展協會理事長蔡榮錦教授黑水虻及黑木耳課程。同時亦設置養蜂專區，委請農委會有機農業大使，也是南華大學榮譽教授陳世雄開設蜜蜂學課程，曾獲得三等景星勳章的陳義松教授則教導有機農業課程，建構完整的永續農場資源與課程。111年更辦理農糧署有機農業班隊，每梯次72小時，共辦理兩梯次，培訓超過300位有機農民。

南華大學推展永續農業，應用創新科技促進坡地水土保持，進行馬鈴薯種植試驗。(照片/南華大學提供)

永續中心執行長洪耀明表示，永續中心積極引進創新綠色科技與有機農業整合，首先是解決山坡地農地水土保持與邊坡穩定問題，因此本年度在郭義浩博士協助下，採用微生物誘導碳酸鈣沉澱(MICP)技術，此工法利用酵素誘發土壤生成碳酸鈣結晶，固結邊坡，因此雖然完全不採用混凝土，但仍能穩定邊坡，成為國內首創不影響生態之邊坡穩定模式，讓農場免於水土流失。其次是解決土壤肥力不足問題，除採用校內廚餘堆肥外，另跟海能量科技開發工業有限公司合作，該公司產品含有多礦物質，除了可用於洗滌外，亦可增加土壤礦物質，促進植物生長，因此雙方合作進行馬鈴薯種植試驗，確認礦物質等微量元素，對於植物生長功效，並經過詳細田區規劃、廚餘堆肥及土壤整地後於10月19日一起進行馬鈴薯種植。

南華大學校長林聰明校長指出，南華大學持續用創新技術推動氣候變遷減緩及調適，積極整合學校研究能量及社會創新技術，希望透過完整的科學試驗，確認MICP工法對於水土保持功效，及海能量公司之礦物質元素對於植物生長功效，落實大學社會責任。