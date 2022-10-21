10月20日巴拉圭大使費卡洛(Carlos José Fleitas Rodríguez)來訪佛光大學華語教學中心，關心今年度來台學習華文的41位巴拉圭獎學金生。佛光大學副校長傅昭銘領銜國際長陳尚懋、副國際長徐郁倫、華語文中心主任余信賢等師長出席接見巴拉圭大使團，巴拉圭學生們對於見到故鄉長官們，開心雀躍的情緒溢於言表。

即使全世界受疫情影響，佛大華語中心學生來台就讀人數，仍維持相當的盛況。

巴拉圭大使費卡洛表示，同學們能夠遠離家鄉選擇來台灣讀書是非常不容易的決定，也都是國家非常看重的人才，學生裡不乏有巴拉圭警察！而佛光大學華語文中心成立已經超過20年的時間，佛大在培育外國人學習中文上，是非常有名且有經驗的，期待巴拉圭同學們能在佛大好好的學習中文，未來進入大學才得以學習更專業的知識！

佛光大學華語文中心在短短十個月間，培育了39名外交部台獎生通過國家對外華語能力測驗A2基礎級程。(照片/佛光大學提供)

今年佛大秋季華語班除了41位巴拉圭籍的同學外，今年還有來自緬甸、加拿大、澳洲、日本、德國、美國、菲律賓的同學，即使全世界受疫情影響，佛大華語中心學生來台就讀人數，仍維持相當的盛況，這也代表佛光大學的教學品質與口碑世界有名的！傅昭銘副校長對於遠道而來的同學們表示歡迎，而佛大有最好的華語教學師資，也特別期許同學們要好好珍惜這段來台灣學習中文的時光！

佛光大學華語文中心現執行「外交部台灣獎學金」、「教育部華語文獎學金」、「外交部台灣獎學金警官碩士生」、「美國富爾布萊特獎學術交流基金會」英語協同教師等，甚至在去年度在短短十個月間，培育了39名外交部台獎生通過國家對外華語能力測驗A2基礎級程度，顯示佛光大學華語文中心的優質教育。

佛光大學華語文中心現執行「外交部台灣獎學金」、「教育部華語文獎學金」、「外交部台灣獎學金警官碩士生」、「美國富爾布萊特獎學術交流基金會」英語協同教師等。(照片/佛光大學提供)

同時，佛大華語中心在疫情下轉型，也逐漸朝向加強教師在線上華語教學能力，中心亦不定期開辦華語教師線上教學工作坊，跨校特聘具實戰講師經驗傳承。此外，於111年獲僑委會專案補助，執行「海外僑校線上華語課程」，幫助僑民子女認識華人文化，與臺灣建立連結，以培養文化認同感。而佛大華語中心也積極創造跨界合作的機會，自111年起與美國在台協會合作，開辦中華文化傳統課程體驗營，單人班一對一培訓美國外交官。以及美國富爾布萊特學術交流基金會合作，針對派送來台灣的美籍英語協同教師，量身打造專屬線上／實體小班制中文課等等，合作內容相當豐富，積極建立佛光大學在全球華語教學教育之品牌名聲。