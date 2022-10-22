2022武漢金銀湖杯第八屆海峽兩岸青年創新創業大賽-台北賽區菁英賽由武漢台資企業協會與東西湖區台資企業協會主辦，並由中華兩岸文經協會承辦執行，初賽已於10月15日舉行，有相當多件優秀的參賽項目，在參賽種類上也是相當多元。

簡報力培訓課程邀請廣播節目暨金鐘獎主持人、佛光大學傳播學系教授-宋銘老師。 (攝影/景義婷)

培訓課程邀請亞洲共創學院創辦人暨執行長-張丞亞老師。(攝影/景義婷)

決賽入圍名單前十名的公司及專案名稱: 聯合利得國際投資有限公司、水力凈綠能科技有限公司、小柿智檢科技股份有限公司、Cyano-originality (藍藻原創力) 、玩艸植造股份有限公司、壹捷股份有限公司、冠群生物科技股份有限公司、共享創意-綠城像 Green Pixel、森魯安樂活機器人工作室、根基理財科技顧問有限公司，恭喜進入前十強的團隊。

藉由本次培訓課程，參賽者們能夠吸收新知、提升自我的簡報能力。(攝影/景義婷)

期望入圍決賽團隊能於最終舞台取得佳績。(攝影/景義婷)

為了協助參賽者於決賽時有更好的表現，中華兩岸文經協會於10/22日針對入圍及參賽選手舉辦簡報力培訓活動，凡是參與初賽的隊伍皆可參加。決賽訂於11/10日以武漢台北兩地連線方式評審，因為兩岸青年團隊競爭激烈，好項目需要有好的呈現方式，才能獲得評審青睞。主辦單位希望藉此培訓活動增進入圍團隊的簡報力及答辯靈活度，將自身的簡報內容以及表達力調整到最佳狀態，以利在兩岸決賽舞台上取得最佳的表現與成績，獲得勝出。