夢想淘心室本週一單元【手足無錯】邀請到熱愛運動、外表活潑陽光內心卻異常成熟的大男孩，伊林模特-徐瑋澤，加入<全明星運動會4>拿下MVP後人氣看漲，曾拍攝多部廣告、參與許多節目演出，演過電影<我吃了那男孩一整年的早餐>等，自幼在單親家庭由媽媽獨力養育長大，身為大哥的他，從小就自動擔任起父親的角色，扛起照顧弟弟與媽媽的責任，並身教言教的成為弟弟的好榜樣。

與弟弟相差七歲的徐瑋澤，在節目中笑稱與弟弟快有代溝了，自己當年愛看的戲劇節目弟弟都沒聽過，但他還是常與弟弟以共同愛好~籃球串起兄弟情誼，他也在節目中訴說著在家裡為了不讓媽媽擔心，自己是如何扮演長兄如父的角色教育弟弟，若有爭吵或是不開心的事，媽媽就是兄弟間的潤滑劑。活潑調皮卻愛照顧人的徐瑋澤與個性木訥的弟弟之間的交流又會有多麼不同呢?想知道更多徐瑋澤的家中趣事，就不要錯過今日下午5點首播的【手足無錯】。

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