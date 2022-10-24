義守大學擁有豐沛國際能量，在國際教育與學術領域佔有舉足輕重的角色，10月中旬日本臺灣交流協會高雄事務所長小野一彥更是偕其夫人小野雅子，特別拜訪義守大學，在校師生熱情歡迎，甚至當起導覽員帶領小野一彥參觀校內新建置的高規格教學場域，義守大學表示，小野一彥的到訪是日方對義大國際化成果與教研資源的高度肯定。

義守大學擁有豐沛國際能量，為世界各國學生海外求學的首選學校之一，在國際教育與學術領域佔有舉足輕重的角色。(照片/義守大學提供)

小野一彥以日本外交官身分，於今年3月就任日臺交流協會高雄事務所長，在參訪義守大學的過程中，在新建置的國家高科技人才培育基地「智慧科技創新中心」，學生特別示範「健身模擬器ICAROS」，以結合虛擬實境、人工智慧與體感技術建立醫療復健應用，配戴VR眼鏡，讓醫療融入遊戲，利用核心肌群協調平衡，達到健身效果與核心肌群訓練。其中，義守大學運用全臺少數擁有醫學院的綜合大學優勢，結合智慧科技與健康醫學兩大強項，跨域整合校內10大學院的資源，培育每位義大生成為多元專業人才，都讓小野一彥感到驚豔。

義守大學新建置的國家高科技人才培育基地「智慧科技創新中心」，高規格場域與創新教學，都讓小野一彥感到驚豔。(照片/義守大學提供)

此外，應用日語學系的「日本文化情境教室」中，道地的仿真茶室、和室空間以及日式枯山水造景，再搭配上櫻花樹造景，都讓小野彥一與夫人彷彿回到日本，小野雅子表示，從學校用心建構的文化空間和國際資源，都能強烈感受義守大學成為國際性綜合大學的決心。義守大學校長陳振遠說，學校有超過600所國際姊妹校，其中日本姊妹校就有27多間，目前義大有將近105位日籍學生。同時，義守大學與日本帝京大學簽訂雙聯學位，透過「2+2」的學程，讓學子在義大2年、帝京大學2年學習，並取得雙學位。至今「語文學院」應日系已累計超過200位同學前往日本公費交換留學。

義守大學向來重視學生海外移動力及國際視野的拓展，積極推動海外學術交流，應日系每年平均有將近20位通過JLPT N2以上檢測的學生，前往日本當交換生，並鏈結日本在地企業，爭取學子赴日打工度假或實習的機會，累積實戰經驗，為畢業後的職場生活預作準備。義守大學為學生開拓國際視野，到校參訪的小野一彥相當感動，預計11月8日將再度來到義大參加臺日交流講座，以實際行動肯定義大的辦學成果。