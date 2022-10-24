新北市111年藝術滿城香活動10月正式開跑，將一路演到12月，總計39場好戲，邀請全市國小四年級學生，至市政府多功能集會堂及國立戲曲學院木柵校區，觀賞由南強工商等5校青年學生帶來的精采舞臺劇。

新北市111年藝術滿城香活動10月正式開跑，將一路演到12月，總計39場好戲，邀請全市國小四年級學生看好戲。(照片/新北教育局提供)

教育局長張明文表示，藝術滿城香已邁入第13年，不僅提供國小學童接觸戲劇的體驗，也為表演藝術專長的青年學生打造優質展演舞台，讓小朋友可以欣賞大哥哥姊姊的精彩演出，活動深具口碑，多年來深獲家長喜愛。正式演出前更安排逗趣的小短劇，教小朋友學習劇場禮儀、認識劇場的幕前幕後，啟發孩子對藝術創作在生活中的想像。本年度也規劃線上場次，讓學生及親子也可以透過網路感受舞台劇之美。

本年度戲劇不僅逗趣，更富含教育意義。南強工商《魔法童話鎮》用童話人物彼得潘，教孩子3C成癮對生活的不良影響及網路詐騙的危險。樹人家商《新魔法故事秀》帶學生進入魔法世界參加生日舞會，學習用愛化解誤會。黎明技術學院《溫妮公主》告訴孩子真正的美不是穿著昂貴或漂亮，而是具備愛心及智慧。臺灣戲曲學院《20 虎村》藉疫情肆虐，教小朋友改掉壞習慣、注意環境衛生。線上場次則有莊敬工家的《三Ｑ偵探團之消失了？我的歡樂園》及臺灣戲曲學院的《救獅武松》。5所學校結合網路、品德、疫情、環境等議題，透過生動演出，帶領孩子寓教於樂。

南強工商《魔法童話鎮》用童話人物彼得潘，教孩子3C成癮對生活的不良影響及網路詐騙的危險。(照片/新北教育局提供)

藝術滿城鄉活動結合網路、品德、疫情、環境等議題，透過生動演出，帶領孩子寓教於樂。(照片/新北教育局提供)

同榮國小四年級學生簡妤安說，現場氣氛超high，台上精彩的表演讓我們跟著一起哼歌大笑，還能學到燈光、音響跟布幕的使用，真的很棒。學生劉奕汝則表示，舞台劇故事很有趣，好像就是我們的生活，尤其是動物賽跑的情節，令我印象深刻。表演學校南強工學生商蔡宥玟則指出，當謝幕時聽到觀眾的掌聲和讚美聲，一瞬間覺得背劇本、排演時的辛苦付出都十分值得。

本年度除了小四學生外，也開放偏鄉國小全校學生一起來看戲。三和國小校長陳紹賓表示，學校位處偏鄉，家長很少有機會帶孩子欣賞這樣的舞台劇，很高興有機會帶全校孩子來看戲，對孩子的文化刺激很大。三和國小六年級學生簡珝倫說，自從老師說要去藝術滿城香，全班都很期待，而且當天演出好精彩，哥哥姊姊們很厲害，每個人物都演得很有趣，也融入我們流行的事物像遊戲、流行歌等，讓我們很快看懂，哈哈大笑。

教育局表示，新北市致力培養孩子美感素養，多年來辦理藝術深耕教學、假日藝術學校、藝術滿城香、劇場開箱等活動，並結合各項藝術資源推動各項美感教育，未來將持續結合藝文團體及民間資源，拓展學生美感體驗，讓美感力成為孩子的競爭力。