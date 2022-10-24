為了推展世代共榮、老幼共學理念，臺北市政府今(24)日於成德國小（南港樂齡學習中心）成立全國第一所代間學習基地，由臺北市長柯文哲與臺北市政府教育局長曾燦金至現場揭牌，並與祖孫一同體驗老少共學課程「入味APP-祖孫拿手菜」，由廚藝精湛的長輩示範包出緊實白胖水餃的撇步，再由現場貴賓及同學捲起袖子實作，體驗老少共學的樂趣。

柯文哲表示，臺北市自111年起邁入超高齡社會，是全國最早成為超高齡社會的縣市，臺北市已在今年8月全國首創訂定「樂齡學習白皮書」，以「智慧樂齡、圓滿樂活」為核心理念，揭示臺北市樂齡學習政策的願景，另面對高齡化及少子女化導致家庭結構變化及代間互動需求提升，臺北市率先全國成立代間學習基地，作為本市代間學習的智庫，透過研發各種代間學習方案，促進不同年齡層間的互相學習與理解，達成世代融合的目標。

臺北市成立全國第一所代間學習基地，結合社區資源及校本課程推展老幼共學。(照片/臺北市教育局提供)

曾燦金指出，未來代間學習基地將推動代間學習的師資培力，並從社區、學校及家庭等面向進行代間學習方案的研發，鼓勵學校與社區建構多元合作機制，共同服務社區長幼，具體落實代間學習的整體成效。

成德國小校長連世傑表示，代間學習校本課程的開發已具雛型，包含「教爺奶玩3C」、「邀請長者製作手路菜APP」等內容，未來將與吉林國小（中山樂齡學習中心）、吳興國小(信義樂齡學習中心)、老松國小(萬華樂齡學習中心)及清江國小(臺北市家庭教育輔導團)共同合作推展臺北市的代間學習，期待增加孩子們與長者相處、學習的機會，縮減代間隔閡並達成世代共榮。

成德國小今天也邀請一家三代都就讀該校的校友回娘家見證揭牌時刻。今年58歲的余阿雪奶奶是成德國小第19屆校友，同時也是南港樂齡學習中心學員及志工，她的兒子是成德國小第48屆校友，孫子目前也就讀該校四年級。余奶奶回憶小時候上學要先過平交道(現市民大道)，通過忠孝東路後再走一段路才能到成德國小，當時學生人數非常多，低年級時教室不足還需要分成上、下午上課。中高年級時，無法在學校蒸便當也沒有營養午餐，還要回家吃午飯後再回學校上課，她說現在的教育環境和資源改善很多，現在學校有活動中心、有學生自行設計的遊戲場、有新的跑道、有冷氣可以吹，現在的學生很幸福。

成德國小第19屆校友58歲余阿雪奶奶(右二)，兒子是成德國小第48屆校友(左一)、孫子目前也就讀四年級。(照片/臺北市教育局提供)

「樂齡學習」與「熱情參與」是推動健康老化的核心作為，教育局將持續提供多元的學習活動、建置近便的終身學習場域，讓長者持續參與社會，體現活到老、學到老的終身學習精神，共塑樂學樂活文化，邁向健康老化的精采人生。