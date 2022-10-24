玄奘大學致力於大學社會責任實踐計畫(USR)，從在地需求出發，推動「在地鏈結」與「人才培育」。24日更與新竹國泰綜合醫院院長曾英智親率行政、護理、骨科、急診、醫事等各科主任與主管至玄奘大學簽訂策略聯盟合作計畫，未來新竹國泰綜合醫院將成為玄奘大學推動大學社會責任實踐計畫(USR)之重要實踐基地，並共同推展健康促進與在地關懷相關理念。

玄奘大學校長簡紹琦表示，玄奘大學雖非傳統醫學體系大學，但仍然將以社會人文角度切入，與醫院進行實務對接與交流，預計將會激發出與眾不同的精彩火花。同時，玄奘大學也很感謝新竹國泰綜合醫院將協助本校運動績優生減緩可能產生的運動傷害及疼痛問題。

玄奘大學與新竹國泰綜合醫院產學合作策略聯盟簽約儀式大合照。(照片/玄奘大學提供)

玄奘大學與新竹國泰綜合醫院的合作契機始於今年三月，在當時大傳系教師同時也是知名紀錄片導演許明淳帶領玄大師生至新竹國泰綜合醫院進行「癌症病人-遠方的回憶」拍攝計畫，此計畫除了進行影片紀錄之外，同時也結合VR技術幫助癌症病人「圓夢」。當癌症病人從VR眼鏡中看到他魂牽夢縈的記憶場景，或是教會教友對他的祝福，都讓因病無法外出的病友感動萬分。此支影片除了獲得眾人高度肯定之外，也將於校內播映，做為同學生命教育的良好素材。

新竹國泰綜合醫院長曾英智一行蒞校參訪玄奘大學虛擬攝影棚。(照片/玄奘大學提供)

此次玄奘大學與新竹國泰綜合醫院策略聯盟合作計畫，十分具體且全面。玄奘大學大眾傳播學系將延續先前的影片拍攝計畫，持續以醫療、病患為主題，希望帶來其他的「心」感動。應用心理學系師生將以其專業參與「藝術治療於延緩失能失智」等主題的合作。視覺傳達設計學系亦將嘗試透過VR技術進行醫護人員教育訓練，並運用產房環繞式影片，提升產婦正向生產經驗等應用。餐飲管理學系也將協助分院櫃檯人員服務禮儀教育訓練。新竹國泰綜合醫院亦規劃至玄奘大學辦理相關衛教講座，讓學生學習新知，並從「做中學」中激發出更多可能性，雙方打造雙贏局面。