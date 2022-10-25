第46屆國際技能競賽號稱技能界奧林匹克，為最高層級的世界性職業技能賽事，因COVID-19疫情由去年延期至今(2022)年舉辦。新北市東海高中畢業生陳柏達國手，於10月13日至25日至瑞士進行競賽，經過四天與18個國家選手激烈比拼，勇奪汽車板金職種銅牌，同時現場轉頒新北市長侯友宜賀電。

新北市東海高中畢業生陳柏達國手現場轉頒新北市長侯友宜賀電。(照片/教育局提供)

教育局長張明文指出，新北市重視技職教育，為了鼓勵孩子依自己興趣及性向適性選擇未來的道路，更全國首創推動三級培訓及6種技職競賽人才育成策略，透過各校選訓、基地訓練、技能觀摩、模擬競賽、延聘金牌教練及出國研習獎勵，補助學校多元資源，培養學生專業的知識與技能，使學生能自我實現及自我肯定，新北市持續努力與精進，期待帶給新北市師生更多不一樣的夢想，培養世界技能人才。

此次獲得汽車板金銅牌陳柏達國手為東海高中畢業生，曾在第50屆全國技能競賽獲得汽車板金職類金牌。他表示，唯有不斷的練習，才能表現出最完美的自己。為了這次國際比賽，歷經長達兩年沒日沒夜的練習，過程中雖然碰到瓶頸，但因為自己樂觀的個性，遇到挫折馬上就能轉念開竅。柏達更提到，未來的夢想是開一間工作室，召集各頂尖板金、噴漆等選手一起合作，成為一個全國最專業的板金專業戶。

獲得汽車板金銅牌陳柏達國手，未來的夢想是開一間工作室，召集各頂尖板金、噴漆等選手一起合作，成為一個全國最專業的板金專業戶。(照片/教育局提供)

東海高中指導老師陳濂承主任表示，堅信孩子選擇就讀技職是早一步適性選擇看見了自己的方向！更提到學校汽車科多年前投入大量心力於「汽車板金」職種培育眾多選手，有別於其他職種，汽車板金需要更多的毅力與堅持，選手們都是每天從早上練習到晚上，接近比賽時常常都是練到清晨。

而這次奪獎的陳柏達國手真的很努力，從2017全國技能競賽北區分賽、全國賽、國手資格賽，一路過關斬將，最後前進國際技能競賽為臺灣奪下世界「汽車板金」銅牌，除了是汽車科學弟的典範與榜樣，學弟們也在陳柏達國手的激勵與傳承下，獲得2021全國技能競賽銀牌及銅牌，2022全國技能競賽更一舉拿下金牌，成績令人驕傲。

東海高中畢業生陳柏達國手。(照片/教育局提供)

教育局表示，新北技職全國第一，連續五年獲得教育部評比最高榮譽優等獎，自108年起推動4年4億「PRIME贏得未來技職人才」計畫，規劃優異的技職學習環境，讓孩子得以適性發展，在「專業技職」中規劃全國最完整的金手培訓計畫，也是全國唯一提撥百萬技藝(能)獎勵金長期支持選手精進專業技能，每年補助逾千萬，鼓勵學生在全國及國際舞臺上爭取佳績，培養孩子的實作力、創新力與跨域力。本次獲獎的學生便是贏得未來的技職人才，恭喜他們找到自己的未來。