臺北市濱江實驗國民中學自109學年度轉型成為實驗學校，並於111年4月獲得國際文憑組織(IBO)認證為IB世界學校(IB world school)，成為全臺第一所公立IB-MYP實驗國中。

濱江實中實驗教育理念為「生活實踐家，濱江博雅人」，以「奠基基本學力、理解在地生活、探索永續城市、涵育國際胸懷」為方向，以「永續發展教育」為主軸，以IB國際文憑教育課程為架構，規劃兼具在地文化精神與國際理解情懷的課程，培育具備「創思實踐、科技互動、關懷參與、美感覺察」素養之世界公民，期許校內學子培育的能力：走入濱江─探索跨域知識，體驗探究實作；走出濱江─落實服務行動，實踐永續生活。

本校以「在地生活、世界關懷、未來展望」為課程架構，從在地生活出發，了解國際議題進而關心世界發展。課程引導方式以「探究-行動-反思」開展學習，除以實驗創新課程協助學生建構知識外，並帶領學生理解與探索各類議題觀點，重視跨領域與永續發展，培養時間管理，作自己學習的主人，著眼於培育濱江學子成為「永續生活實踐家」。

為使家長能深入了解本校教育理念、課程及教學規劃，已將112學年度新生入學招生簡章公告於學校網頁，並於111年11月12日(六)上午及12月3日(六)上午舉辦特定教育理念說明會，說明會包含學生體驗課程，歡迎有興趣的學生及家長參閱學校網頁簡章，並一同出席說明會。