「如果當年沒有張創辦人的獎學金，我的生命可能完全不一樣!」榮獲今年世界十大傑出華商婦女華冠獎的中國文化大學美國南加州校友會校友李敏華，今天(25日)帶著感恩與回饋的心，捐贈母校逾百萬元台幣成立獎學金，希望能獎掖華岡後進、嘉惠學子。

捐贈儀式在文化大學大恩館舉行，李敏華學姊的親人、文化大學校友總會理事長趙國帥、南加州校友會長車慶餘、南加州校友會顧問陳十美，以及文化大學校長及教、學、總三長等師長均出席觀禮。李敏華學姊當場捐出三萬三千美元給母校、由校長王子奇代表接受；另因今年適逢母校六十周年校慶，車慶餘會長也代表南加州校友會致贈賀儀。

王子奇校長表示，李敏華學姊一路刻苦自勵，勇於接受人生以及事業上的各種挑戰，足以為文大後學模範；她捐款母校成立獎學金的盛情美意，不僅代表著廿八萬華岡人對母校的回饋感恩情誼，也是對全體師生的鞭策，期許大家必須更加努力；他也表示，感謝校友回饋母校同時，也將致力整合學校研發能量與資源，讓母校與校友共榮，更希望未來與校友共同努力，把母校的文化、精神與價值找回來，進而型塑專屬於華岡的品牌。

「如果當年沒有張創辦人的獎學金，我的生命可能完全不一樣!」榮獲今年世界十大傑出華商婦女華冠獎的中國文化大學美國南加州校友會校友李敏華，今天(25日)捐贈母校逾百萬元台幣成立獎學金，希望能獎掖華岡後進、嘉惠學子。(照片/文化大學提供)

李敏華學姊說，因父親早逝、家境不好，她成長於國軍先烈子弟教養院，但母親李徐葉梅堅持一定要讓六名子女讀書；另一方面，她因為創辦人張其昀博士獎學金的幫助，才得以順利赴美國留學。也因此起心動念、以母親之名回饋母校成立獎學金，希望藉此感念母親的堅毅，以及感恩創辦人。她說，在苦難中成長的她，如今更加珍惜所擁有的點點滴滴，「能幫助辛苦向學的孩子改變生命，相信會更有價值」。

當年親身領略創辦人治學風範的、今年榮獲傑出校友的陳十美學姊說，今天重返母校發現文化大學變得非常好，但她仍憶起文化大學開創時最美，「雲霧華岡四季我都記在心裡」；如今華岡校友在社會各層面非常傑出，尤其在美國南加州，各行各業的翹楚很多都來自文化大學。

榮獲今年世界十大傑出華商婦女華冠獎的中國文化大學美國南加州校友會校友李敏華（左），今天(25日)捐贈母校逾百萬元台幣成立獎學金。南加州校友會長車慶餘（右）說，李敏華是因感念母親及感恩張其昀創辦人而有此發想。(照片/文化大學提供)

南加州校友會車慶餘會長說，感謝母校關懷海外校友，甚至在疫情期間還收到來自母校的口罩套及關懷，相當貼心感動；未來母校有需要，南加州校友會義不容辭，也很感動母校選出校友擔任校長，因為校友治校是創辦人的理念，相信一定能為母校注入新氣象。