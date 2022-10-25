後疫情時代，產業面臨自動化技術與設備提升的需求迫切，人員訓練扮演重要關鍵。臺北城市科大機器人工程師術科場域舉行揭牌典禮，城市科大董事長鄭逢時、校長馮美瑜、上銀科技總經理蔡惠卿、智動協會副理事長陳政興、新北市教育局技職科科長江彥廷、臺北市教育局中教科專員呂柏毅共同出席。機器手臂應用範圍廣，食品自動化整列、車門自動化組裝、汽車底盤焊接等都能應用。

現場由學生示範機器手臂，展現軟體模擬與實機同步操作。城市科大建置機器人工程師術科場域，為北北基第一座合格場域。城市科大電機系於102年成立工業機器人中心，建置四大工業機器人應用(德國KUKA、瑞典ABB、日本FANUC、瑞士STAUBLI)，時為全國第一。這次結合新北市三重商工、淡水商工、瑞芳高工與臺北市木柵高工、內湖高工等五所技高端，大手牽小手共建雙北機器人聯盟。

城市科大這次結合新北市三重商工、淡水商工、瑞芳高工與臺北市木柵高工、內湖高工等五所技高端，大手牽小手共建雙北機器人聯盟。(照片/城市科大提供)

臺北城市科大校長馮美瑜表示，城市科大工程學院參加世界各大發明展，總獎牌數超過550面以上，連續32屆總獎牌數全國第一。城市科大電機系自102年起即投入工業4.0的國際產業浪潮研究，對自動化設備、機器人教育相當重視，配合教育部的重大計畫，不斷提升各項教學及研究設備，學生就學即就業能與產業現況接軌。

城市科大與五所技高端共組雙北機器人聯盟，透過學生訓練和產業接軌，機器人工程師證照夯，證照加持為職場創造高薪。(照片/城市科大提供)

上銀科技總經理蔡惠卿表示，一個人走得快一群人走得遠，上銀科技一直秉持這個理念，在全世界一百多個國家都看得到足跡，這是因為有一群優秀工程師和夥伴。台灣在全球供應鏈中扮演重要角色，產學合作讓年輕人發光發熱。機器人工程師證照是隸屬經濟部iPAS的合格證照，智動協會副理事長陳政興表示，這兩年因為術科場域建置，已經有953位報考，849位考生順利通過機器人術科檢定

，為產業培養機器手臂技術所需的人才，希望城市科大大手牽小手，成為優秀人才的搖籃。

城市科大與五所技高端共組雙北機器人聯盟，透過學生訓練和產業接軌，機器人工程師證照夯，證照加持為職場創造高薪。