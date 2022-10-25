全國補習班及兒童課後照顧中心研討會10月25日至26日於臺南遠東香格里拉飯店舉辦，教育部終身教育司許嘉倩專門委員、臺南市教育局鄭新輝局長及全國各縣市政府補習班及課後照顧中心業務主管人員將近百人齊聚一堂，藉由分享實務經驗及探討業務法令，建立全國各縣市正向溝通聯繫網絡。

臺南市黃偉哲市長表示，補習教育與課後照顧服務是學校教育後，提供學生學習與照顧的重要場域，有的家長基於孩子學習或安親需求，會將孩子送到補習班或課後照顧中心，為了確保各補教場所的安全與服務品質，教育局每年皆聯合市府相關單位，對各補教場所進行聯合公安檢查與法令宣導。承辦本次全國性的業務研討會，希望能透過跨縣市交流與分享經驗，提升補教機構管理效能，提供學生更優質的補教環境。

臺南市黃偉哲市長頒發20022程有威先生教育科技獎於陳思瑀督學。(照片/臺南市教育局提供)

教育局鄭新輝局長表示，研討會內容豐富，兼具法理與實務，包含補教法令宣導、性侵害性騷擾防治及法規講解、訴願案例及稽查經驗、情緒管理及正向管教、個人資料保護及學生權益保障等，都是當前補教管理業務亟需精進的內涵，期待本次研討會，共同探討未來精進方向，以提升補教與課後照顧的服務品質，讓學生安心、家長放心。