由國立高雄科技大學主辦的國際智慧機器人運動大賽，舉辦至今超過十年，今(2022)年參賽規模超過500位選手、來自2002個團隊，學生自製的機器人不但會射箭、投籃、舉重，還可以來回快跑，甚至跑馬拉松，機器人格鬥賽事更是精彩，吸引全場目光。同場地，高科大也協助舉辦本年度的FIRA 2022 SimulCup的Taiwan Hub，包括台師大、高科大、淡江大學等6校隊伍報名參賽，台師大拿下HuroCup Adult size冠軍、淡江大學拿下HuroCup Kid Size，成績斐然。計畫主持人、高科大電機系杜國洋教授表示，活動自2012年辦理以來，組隊出國參加國際機器人競賽的風潮漸盛，近10年來由教育部委託高科大籌辦的國內機器人競賽，就已累計訓練超過千名選手，活動績效卓越。

2022國際智慧機器人運動大賽今年開始仿效國際FIRA組織分成Pro(大專組)與Youth(高中職組)，大專組的參賽團隊包括台灣科技大學、台灣大學、成功大學、台北科技大學、高雄科技大學金門大學、淡江大學、銘傳大學、華夏科技大學、台灣師範大學、政治大學、陽明交通大學、元智大學、中原大學、勤益科技大學、逢甲大學、朝陽科技大學、正修科技大學等。高中職的參賽團隊包括大安高工、高雄高工、林口高中、瑞芳高工、復旦高中、松山農工、中和高中、板橋高中、南山高中、能仁家商、高英工商、立志中學等，參賽學校超過30個。

圖為機器人投籃項目，全自主的從蹲下、拿球、投球，必須一氣呵成，才算過關。(照片/高科大提供)

高科大自2012年開始受教育部委託推動「教育部補助技專校院推動學生參加國際性技藝能競賽計畫」活動，在國內舉辦國際智慧機器人運動大賽(International Intelligent RoboSports Cup)。今年的小型全能人形機器人組 (HuroCup Kid Size) 由銘傳大學「MCU1」團隊拿下總成績冠軍，台灣師範大學「蜂蜜檸檬」則是第二名；而大型全能人形機器人組 (HuroCup Adult Size)目前只有台灣師範大學、高雄科技大學有能量製作，今年這一組由師大「ZSTT-NTNU」拿下總成績冠軍，高科大亞軍。此外，馬拉松項目由高科大奪冠。AutoRace全能賽項目，淡江大學奪得第一名，高科大取得亞軍成績。

目前國內大型人形機器人僅台師大和高科大有能量製作。圖為高科大團隊所製作的大型人形機器人。(照片/高科大提供)

值得一提的是，大專組的機器人表演賽(Robot-show)項目，有一名台大昆蟲系學生辜冠霖獨自參賽，裁判認為昆蟲系學生也會做機器人，而且做得相當不錯，最後評比給予第一名成績肯定。辜冠霖從高中就展現對機器人的興趣，靠著主動學習與動手做精神，雖然後來沒有因此就讀電機相關科系，不過他也運用觀察昆蟲的結構與律動來改良機器人的擺動。杜國洋表示，此舉顯示機器人大賽已有擴散效應，吸引各領域有志之士前來參賽，他也預期機器人未來的商業應用將會更廣泛。

今年國內賽大專組的機器人表演賽項目，台大昆蟲系學生辜冠霖(圖)獨自參賽，裁判認為昆蟲系學生也會做機器人，而且做得相當不錯，最後評比給予第一名成績。(照片/高科大提供)

參加國際賽FIRA 2022 SimulCup Taiwan Hub的隊伍包括淡江大學、台灣師範大學、銘傳大學、勤益科大、華夏科大和高雄科技大學等，其中HuroCup Adult size項目由台師大團隊擊敗10多國的對手奪下冠軍。圖為線上頒獎的截圖畫面。(照片/高科大提供)

此外，高科大今年也在同場地協助辦理國際賽FIRA 2022 SimulCup的Taiwan Hub。儘管疫情趨緩，國際移動仍是困難且昂貴，因此FIRA總會首創SimulCup (Simultaneous Cup)，混和線下競賽線上評分模式，由各地的分會(Chapter)準備競賽場地讓該地區團隊前往參賽，由國際裁判線上評定競賽成績。因此，由高科大電機系教授杜國洋負責籌辦的FIRA 2022 SimulCup Taiwan Hub競賽，結合多場研討會、Keynote Speech，提前數日在國際智慧機器人運動大賽(International Intelligent RoboSports Cup)之前舉辦。

杜國洋教授表示，今年除了Taiwan Hub外，還有俄羅斯、韓國、大陸、菲律賓、馬來西亞、印尼、伊朗、加拿大、巴西、墨西哥等分區hub，另外，由於德國準備辦理FIRA 2023，所以德國也設立一個轉播站。競賽項目包括來回快跑(Sprint)、舉重(Weight Lifting)、射箭(Archery)、籃球投籃(Basketball)、三級跳(Triple Jump)。參加國際賽FIRA 2022 SimulCup的台灣隊伍包括淡江大學、台灣師範大學、銘傳大學、勤益科大、華夏科大和高雄科技大學，HuroCup Adult size項目由台師大拿下總冠軍；HuroCup Kid Size 則由淡江大學捧回總冠軍，表現非常亮眼。

杜國洋目前擔任FIRA副主席，於2021年級成功辦理機器人線上智慧機器人競賽，並參與規劃SimulCup，今年大規模的國際機器人競賽活動總計超過10國家參與，規模盛大。。杜國洋指出，明年若疫情更為趨緩，國際賽或許有機會恢復實體比賽。除了一方面激勵國內團隊組隊參加國際競賽，他更 期待藉由數年累積下來的成果，能為台灣機器人產業培育人才，進一步提升台灣智慧型機器人產業的發展。2022國際智慧機器人運動大賽各項成績結果：http://humanoid.nkust.edu.tw/RoboSports2022/