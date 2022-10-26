(文/王雅芬)台灣國際戰略學會主辦的「世界民主大會與台灣民主」論壇10月25日下午在台北福華飯店舉行，論壇邀請前副總統呂秀蓮、文化大學社會科學院院長趙建民、淡江大學外交系助理教授廖雨詩等獲邀暢談民主。

「世界民主大會與台灣民主」論壇主辦方暨引言人：台灣國際戰略學會理事長王崑義教授致詞。（照片截自YouTube 直播畫面）

主辦單位，台灣國際戰略學會理事長王崑義教授致詞時以揭穿民進黨的「民主謊言」為題作為引言，王理事長表示：選在與第11屆「世界民主運動」全球大會在台北登場同一天舉辦論壇，原因是台灣應該趁來自70國、約300名國內外學者名流參加這樣的民主盛會中暢談台灣民主轉型的經驗。而執政黨當局卻大談「中共假訊息、全民防衛」，甚至連對台灣民主相當有貢獻的呂秀蓮副總統都沒有受邀參加，所以國戰會特別舉辦一場「世界民主大會與台灣民主」論壇，並邀請呂副總統來發表專題演說談談台灣民主經驗與未來發展，用另一種方式對民主發聲。

王理事長致詞時提及：台灣從威權體制到民主轉型，經歷不到30年，經過李登輝時期7次修憲，現行的雙首長制並不完美，但是蔡英文政府獲得多數人民的支持，卻不思繼續改造台灣民主的不足之處，反而利用民主當成工具，不只奪權，還對在野黨追殺到底，讓台灣民主出現比極權國家更不堪的局面。在民進黨主政這6年來，台灣民主不過是層層堆疊在大廈底層的「民主謊言」，它是民進黨製造「紅色恐慌」的奪權工具，不是價值，沒有價值的民主，就是一種民粹，是破壞民主的最惡質的因素。

他並舉例，民進黨執政以後，利用國會多數暴力，成立所謂的「不當黨產委員會」、「促轉會」等東廠組織，不僅對國民黨抄家滅族，甚至把婦聯會、救國團等所謂「附隨組織」，吃乾抹盡，以致官逼民反，10月底救國團人員就號召全民走上街頭反抗民進黨的強盜行為。

最後王理事長語重心長地表示：在台灣民主全面倒退之際，民進黨這時卻召開「世界民主大會」，希望藉由國際民主人士來為民進黨的執政擦脂抹粉，繼續建造民進黨的「民主謊言」，也為民進黨的九合一選舉拉抬聲勢。只是謊言畢竟是謊言，今年台灣人民從林智堅論文抄襲事件，看清民進黨的偽善與惡的距離，讓民進黨的選情陷入被嘲諷的困境。因此，在民進黨召開「世界民主大會」的第一天，他也召開論壇，就是要拆穿民進黨的偽善與「民主謊言」。

「世界民主大會與台灣民主」論壇主講人，呂秀蓮副總統。（照片截自YouTube 直播畫面）

呂秀蓮副總統發表其看法時則提到「有些人對當前我們的執政黨，我們政府的很多作為是有意見的，包括我本人也有意見，但是與其說全部是民進黨責任，我比較想把它當作是我們的民主化不夠完善，我們停擺了很久，所以是倒退的。」

台灣面臨民主的瓶頸，要開始自我反省民主制度，一個政黨獨裁，兩個政黨如果同樣墮落，同樣失能的話，那就是在比賽爛蘋果，這也不是人民要的。是不是可以朝著鼓勵三個政黨，實力優劣相當，就不會讓兩個政黨只要比對方不爛就好，所以三黨鼎立我會覺得民主比較穩固，對人民更有選擇的安全性。

此外，呂秀蓮認為，這幾年很多的國家對自己的民主政治都不滿意，其實就是因為在民主運動運作的過程當中，無形把道德倫理已經都丟在一邊了，特別是權力越高的人，應該要承擔起更多的道德倫理責任。

「世界民主大會與台灣民主」論壇與談人，文化大學社會科學院院長趙建民。（照片截自YouTube 直播畫面）

文化大學社會科學院院長趙建民則認為全球化的影響，全球化的後座力，開始出現反彈，因此現有民主價值是空前的鬆動，民主制度進入空前的挑戰。我們都因為中國大陸對我們的威脅，將所有違背民主的措施全部合理化。以前反對他，把它稱為白色恐怖，現在跟他做的一樣，卻沒有人討論這個問題。我們制度失靈了，關中天，然後到最近的鏡電視，TVBS要不要移屏的問題，看到沒有？我們的獨立機關哪裡有什麼獨立性。中選會哪有什麼獨立性？民主國家的我們只有黨派機關，沒有獨立機關。

「世界民主大會與台灣民主」論壇與談人，淡江大學外交系助理教授廖雨詩。（照片截自YouTube 直播畫面）

淡江大學外交系廖雨詩教授表示非常贊同「不要亂扣帽子，這是我覺得現在非常大的問題之一，這樣會弄得大家都不太敢講話，或者你的話會被扭媒體扭曲的時候，被扭曲就被扣帽子，然後好像也沒有辦法申訴，那就被貼了一個標籤，這是個非常嚴重的問題，會讓很多的專家學者不敢發言，也不敢討論」，這樣臺灣的民主進步的程度就可能有限。

台灣華報報導，美國民主基金會會長威爾遜承認台灣民主不完美。（圖片/截自台灣華報報導）

近期，在美國和台灣有一些反對在台舉辦世界民主大會的聲音，對此台灣華報林獻元記者報導，有媒體利用11點茶敘機會，在美國民主基金會會長威爾遜接受記者採訪時詢問「台灣民主是否符合美國民主的標準。此次大會在美國和台灣都有很多人反對，您是怎麼看待的？」對此，威爾遜雖然肯定了台灣的民主自由制度，但也坦言承認「台灣的民主並不完美」，「看到了很多人反對這個活動」，現場多少略顯尷尬氣氛。而對於台灣民主，呂秀蓮於論壇末了的總結認為：「革命尚未成功，同志仍需努力」。正好呼應美國民主基金會會長威爾遜的回答。