目前全臺被登錄為無形文化資產的傳統皮影戲劇團，僅存三團，皆座落於高雄。義守大學長期致力推廣皮影戲文化，10月中由「義守點燈皮影薪傳」USR Hub計畫團隊，舉辦「偶遇 南臺灣皮影戲文化」臺日線上交流活動，與日本香川縣白山小學以及北海道大樹高中連線，並且邀請具百年歷史的東華皮影戲團演講及演出，十足的聲光效果搭配精緻的剪影，都讓觀看線上直播的日本學生，直呼好精彩。

「偶遇 南臺灣皮影戲文化」臺日交流活動，由「語文學院」應用日語學系老師黃幸素與「管理學院」企業管理學系老師莊苑仙共同籌劃。為了讓日本學生可先瞭解傳統皮影戲文化，在活動登場前，義大師生將皮影體驗材料包寄往日本；同時，應日系及餐旅系的日本籍學生共同拍攝材料包製作教學影片，由日方教師帶領學生製作皮影戲紙偶後，一同參與線上即時交流活動。這場活動不只讓日本學生實際體驗皮影文化，更讓義守大學的學生跨院系合作，不但發揮語文專長，還結合時下年輕學子擅長的影音拍攝與後製，展現義大學子的“樣樣精”實力。

東華皮影劇團以經典劇「西遊記」，孫悟空與鐵扇公主打鬥的戲碼，由一人同時操作二個皮偶，精湛的演出引起日本學生們的興趣。(照片/義守大學提供)

活動中東華皮影劇團演出經典劇「西遊記」，孫悟空與鐵扇公主打鬥的劇情，引起日本學生們的興趣與共鳴。白山小學學生對皮影戲偶快速變身及一個人同時操作二個皮偶感到很新鮮；大樹高中學生表示活動雖然是以線上方式舉辦，但是義守大學的學生相當專業，無論是語言的溝通，還是內容規劃，都讓大家覺得收穫滿滿。擔任口譯的義守大學日籍學生山極匠朗表示，本來以為小學生對傳統文化沒有興趣，看到小朋友們都認真聽講的樣子，覺得很有成就感。統籌活動的應日系學生曾宥榕說，透過線上同步的方式讓皮影戲文化可以跨國讓日本的師生欣賞，義大學子成為名副其實的文化代言人。

藉由線上直播，讓日本學生觀賞東華皮影戲團演講及演出，十足的聲光效果搭配精緻的剪影，學生們都直呼好精彩。(照片/義守大學提供)

義守大學研發處處長陳韻如說，推廣皮影戲文化是義守大學社會責任實踐的體現，對學生而言也是良好的學習機會。國際與兩岸事務處處長李嘉崑表示，藉由日本留學生與本地生的跨領域異文化合作，以線上的方式將南臺灣特有的皮影戲文化推廣至日本深具意義。集結臺、日兩國學生的活動，義守大學學子彼此跨域合作，並同時透過線上“跨出疆域”，開拓兩國學生的視野。