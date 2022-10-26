北市太平國小保留20世紀自然科學教育儀器、各種活動紀錄簿等珍貴教育文史資料不遺餘力，其中最為人所津津樂道的是臺灣雕塑家先驅黃土水於1920年創造的大理石雕塑《少女》胸像，在捐贈其母校太平國小後由該校歷代師生珍愛守護著。

同樣身為太平國小校友的王道銀行駱錦明榮譽董事長承傳學長黃土水飲水思源的精神及藝術發展的理念，率先捐贈母校壹仟萬元，並邀請國家文化藝術基金會林曼麗董事長協助打造具備專業性、公共性、教育性的現代化展示空間。此舉更獲得同為黃土水學弟的斐儷珠寶陳君毅董事長與信源企業許義榮總裁熱烈響應，分別各加碼贊助參佰萬元！

傑出校友捐贈北市太平國小千萬打造博物館 攜百歲少女共創教育榮景 。(照片/教育局提供)

臺北市政府為感謝所有贊助者的美德與義舉，特於10月25日在太平國小由柯文哲市長頒發感謝狀，更為全台首座「聽得見校園讀書聲」、「聞得見田園稻穗香」、「看得見大稻埕歷史」、「能親近黃土水傑作《少女》胸像」的校園生態博物館揭開全新篇章。

駱錦明榮譽董事長表示，已故老學長黃土水當年親自攜帶《少女》胸像返台，並將其捐贈培育他多年的母校，是飲水思源、勿望教誨的最好示範。只要對黃土水藝術弘揚，美育推廣有幫助，眾多校友定當義無反顧，全力以赴，成為守護國寶永續的後盾。

身為博物館建置與營運計畫推手的林曼麗董事長表示，近年一路參與及推動黃土水遺作的探索，感佩他對臺灣文化的熱忱和對藝術創作的使命感，未來將同黃聲遠建築師協助太平國小打造《少女》胸像常設展出的「黃土水專室」與小型特展室。除了硬體陳列室的建置外，安排專業人員進駐策劃推廣活動，使黃土水的藝術光輝永續普照。

柯文哲市長表示，百歲少女串連跨世代師生校友與各領域專家齊心為教育合作，從太平國小博物館出發，樹立跨域合作典範，整合「校園歷史」與「校園美學」，讓孩子在校園的每分每秒，都能成為接觸美感、永續、共融的起點。未來更樂見臺北市各級學校以校園藏品為核心、建立邁向永續經營的社區夥伴關係。最後，感謝駱錦明榮譽董事長、陳君毅董事長與許義榮總裁延續黃土水愛與祝福留母校的初心，持續往下一個百年推進。