高苑科大執行教育部大學社會實踐計畫，積極推動「青銀共融」，與社區進行多元文化分享與交流。此次選出最貼近在地生活的歷史敘事，即甘蔗與糖廠的集體記憶。將路竹區早期傳統特色產業「糖」與鄉土民俗技藝「畫糖」結合，邀請畫糖職人謝永清老師先講解「糖」在日常生活的文化意象。藉由以糖為原料，木棒為畫筆，搭配參加學員自己對家鄉糖的甜蜜想像，畫出獨一無二美好印記圖案，當下可以滿足跨世代、跨文化學員心靈與味覺的享受。

畫糖職人謝永清老師先講解「糖」在日常生活的文化意象。藉由以糖為原料，木棒為畫筆，搭配參加學員自己對家鄉糖的甜蜜想像，畫出獨一無二美好印記圖案。(照片/高苑科大提供)

學員需先想好畫糖造型，在煮好的金黃色糖漿放竹籤，趁糖未硬化前，用圓管壓印出弧形線條，此時黏在竹籤上的造型便是一支可愛又好吃的畫糖。(照片/高苑科大提供)

參加活動的學員有高苑科大師生、外籍生、社區居民、美濃東門國小師生。在體驗液體糖漿到固態糖短短三分鐘過程，學員需先想好畫糖造型，在煮好的金黃色糖漿放竹籤，趁糖未硬化前，用圓管壓印出弧形線條，或用刀板切割圖形線條，此時黏在竹籤上的造型便是一支可愛又好吃的畫糖。

高苑科大圖書館推動「青銀共融、共學」理念，創造青銀互動的機會，促進世代之間相互認識、接納、支持、甚至共同成長。(照片/高苑科大提供)

高苑科大圖書館長期推動「青銀共融、共學」理念，創造青銀互動的機會，促進世代之間相互認識、接納、支持、甚至共同成長。在少子化校園中，也吸引「阿公、阿媽」回流假日上課取得大學文憑。此外也營造多元文化交流情境，讓圖書館提供傳統的學習功能之外，創造不同族群、世代走入校園與東南亞外籍生交流，破除對新住民的刻版印象。也有助於培養外籍生在校期間，學習專業知識之餘，得以修習跨域整合的社會實踐、在地人文與多元文化交流的知識課程。