重視全人教育的臺北啟明學校從「城市定向」活動開始培養學生善用行動載具及手杖，走出學校，走進城市與人群。本次更讓國中部及綜職科同學在金山皇后鎮的野外森林自己紮營、拔營、洗碗、洗菜、備餐、暢遊金山老街及泡溫泉，讓高中部的同學規劃三天兩夜輕旅行，從訂房、訂票、訂餐到規劃DIY太陽餅行程，全部一手包辦，讓首次籌辦活動的同學充份享受這次的旅行。

臺北啟明學校的教育理念是強調培養學生帶著走的能力，致力課業學習之餘，也重視學子生活自理與定向行動能力，進而拓展到照顧他人與策劃活動，培養「己立立人、己達達人」的素養精神。透過有趣的活動，驗收學生平日學習成果，將課堂所學活用在這次的野外露營與自助旅行中。讓學生畢業後能和社會無縫接軌，以發展規劃活動的能動性與延展性。

在走出校園的過程中，充滿著大大小小的意外與驚喜。露營組有的同學第一次赤腳走在沙灘上、第一次挖洞蓋沙堡、第一次組營柱、固定內外帳、鋪地墊、第一次住在自己搭的帳篷。旅行組同學則是第一次自己完成訂房、訂票、管帳、第一次掉手機求助人民保母失而復得、第一次學習在陌生的環境中運用各種交通工具（公車、捷運、客運、火車）到達新竹六福村樂園、眷村博物館、沿著十七里海岸騎腳踏車、第一次暢遊臺中動漫彩繪巷及台中文學館，在霧峰林家悠閒喝下午茶和體驗中國古典建築之美與傳統藝術文化。還有什麼學習，比實際走訪臺灣來得更豐富、更精采。

露營組同學開心在沙灘上合照。(照片/臺北市立啟明學校提供)

學子正在搭自己的帳篷。(照片/臺北市立啟明學校提供)

臺北啟明學校表示，非常感謝台北富邦銀行公益慈善基金會、台北富邦銀行長期以來對北明學子的支持與愛護，成就了這次的露營與壯遊，也謝謝一路上成就這件壯舉的師長，利用假日給予學生行前訓練與籌劃旅行，讓視障生可以有機會用自己的力量，展開一場屬於自己精彩的小露營、輕旅行，也為自己的人生留下最棒的印記。