國立臺南大學管理學院高階管理碩士在職專班（EMBA），日前舉辦「CEO講堂」，由EMBA執行長蕭詠璋老師力邀SAP Taiwan業務副總范永銀，以「新台霸疫後轉骨戰術：數位力、雲端力、永續力」為主題發表演說。參與學員包含在校生、畢業校友，並對外開放給對EMBA有興趣就讀之社會人士。

臺灣經過兩年多的新冠疫情，許多企業都開始談論數位轉型，然而，要如何轉型是許多企業在嚴峻環境下得用心思考的議題。SAP為全球企業管理解決方案的市場領導者，SAP Taiwan業務副總范永銀用淺顯易懂的生活語言，將於資訊業25年所獲得的經驗與觀察分享給南大EMBA的師生們，演講過程妙語如珠，獲得熱烈回響。

范永銀提到公司願景及使命的重要性，並且要讓公司所有成員認同，並指出台灣目前正進入3.0世代，強調要「Work Smart」，並說明SAP現階段也在進行轉型，透過數位科技、大數據及雲端，協助各種規模及各個產業的公司成為智慧企業，SAP以生態圈的思維邁向企業的永續經營，強調價值創造、價值定位及價值傳遞的策略活化方式。

范永銀也透過「氣體、液體及固體」三種型態說明企業競爭優勢的組成，氣體是指公司品牌形象、液體是指公司的金流、固體則是指公司核心能耐，要參加學員去反思本身公司有什麼是競爭者無法模仿的以及顧客對公司永久不會改變的需求，讓企業具競爭力以永續發展。

南大EMBA執行長蕭詠璋表示，南大EMBA未來將持續舉辦「CEO講堂」，並會透過Facebook專頁(https://zh-tw.facebook.com/NUTNEMBA/)公告相關訊息，歡迎未來有志加入南大EMBA的各界人士參與。