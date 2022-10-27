臺北城市科技大學於2022 亞洲盃甜點賽(Asia pastry cup)代表臺灣拿到第三名，成功讓國際看到臺灣的烘焙好實力。此次臺北城市科大烘焙管理學程的學生針對未來與永續環境的主題，使用蜜蜂、蝴蝶等動物加上抽象意態做鏈結，豐富的創意收獲評審的熱烈好評。獲勝隊伍他們將在明年1月代表臺灣，遠赴法國里昂出戰有甜點界奧林匹克之稱的「世界盃甜點大賽」。

亞洲盃甜點賽是前進「世界盃甜點賽」的前哨戰，臺北城市科大烘焙管理學程代表臺灣赴新加坡比賽，與日本、馬來西亞、中國、韓國、新加坡等好手競爭勇奪亞洲第三。這屆亞洲盃甜點賽比賽項目，除了原有的拉糖、巧克力工藝、巧克力蛋糕及盤飾甜點外，另外新增巧克力雕塑及冰淇淋製作兩項競賽，為比賽提高難度。

臺北城市科大由烘焙管理學程主任李國溢擔任教練帶隊前往新加坡，由老師張原賓及學生詹勳翰出賽。今年主辦單位以「永續環境&水和生命之源」為創作主題，城市科大團隊以蜜蜂、蝴蝶、螳螂等昆蟲類動物，展現生物鏈的自然環境，並以建築、DNA、人類指紋等元素，將未來與永續環境的議題，以抽象意態做鏈結。另一方面，團隊在蛋糕、盤飾甜點與冰淇淋的策畫上，團隊設計則以金棗、香蕉、楊枝甘露等臺灣風土食材，與比賽國在地食材應用的規則做呼應。

城市科大團隊以蜜蜂、蝴蝶、螳螂等昆蟲類動物，展現生物鏈的自然環境，並以建築、DNA、人類指紋等元素，將未來與永續環境的議題，以抽象意態做鏈結。(照片/臺北城市科技大學提供)

臺北城市科技大學代表臺灣在亞洲盃甜點賽拿下第三名，明年一月將前進法國里昂參加世界盃甜點大賽，與全球最優秀的烘焙甜點大師競逐世界第一。同樣在新加坡舉行的FHA國際烹飪挑戰賽，城市科大烘焙管理學程學生王上承，拿下巧克力工藝銅牌，期待他們未來能繼續在世界舞台上為國爭光。