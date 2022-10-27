國立臺南大學10月26日下午於學生活動中心廣場舉辦「111學年度115級暨公開組愛校服務學習校歌比賽」，由大一班級及社團系學會組隊報名參賽，參與同學以校歌結合創意、演歌、舞蹈的方式展現活力，共同協辦單位南大學生會以級各學系師長亦至現場為同學加油，整場活動青春飛揚歡樂無比、熱鬧滾滾。

「最佳校歌演唱獎」為學生社團小太陽服務社榮獲。(照片/南大提供)

南大創意校歌比賽分為公開組及大一校歌組，參賽方式除了校歌演唱，得透過隊呼、舞蹈、戲劇等編排方式，融合服務學習、愛國愛校、愛系愛班精神參賽，加演不拘音樂風格類型的自創曲目。經過一番激戰，大一組「創意金獎」由音樂系勇得，創意銀獎、銅獎分別由戲劇創作與應用學系、生物科技學系獲得；特殊教育學系一年級則榮獲「最佳校歌演唱獎」。公開組部分，「創意金獎」由戲劇創作與應用學系二年級與三年級聯隊榮獲，創意銀獎為視覺藝術與設計學系二年級獲得，「最佳校歌演唱獎」頒給學生社團小太陽服務社。各參賽班級與社團精彩表現，皆獲評審好評。

戲劇創作與應用學系榮獲創意銀獎。(照片/南大提供)

南大侯志正學務長表示，校歌是學校的精神象徵，南大校歌是在民國93年改名為綜合大學後所創作，詞曲意涵深遠，「琵鷺翱翔，曾溪泱泱」如來自四海的國內外學生齊聚臺南府城，希望透過校歌比賽，讓學生感受到南大百年教育的涵養，並加入新一代的年輕活力與創意，相信新舊力量的結合，會讓南大與同學共同茁壯成長，達到南大校歌「人文科技，內聖外王；鯤島之光，學海領航」之願景。