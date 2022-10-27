2022台灣創新技術博覽會於日前圓滿閉幕，龍華科技大學師生團隊今年共推出18項發明專利作品參展，專業領域涵蓋資訊、電力、機械及生活化創意等多項發明專利，並獲得1金5銅佳績，展現研發能量。

龍華科大機械系陳志文老師，指導碩士生蕭志仁、蕭士凱、呂毓綸、汪厚禎、葉修全、陳柏勳及歐德威，師生團隊以作品「3D列印機自動混料機構」，於本屆創新技術博覽會榮獲金牌殊榮，表現非常出色。

指導老師陳志文表示，「3D列印機自動混料機構」有三項特點，首先，作品配合自動換料機構及3D列印機，可快速達成換色及混色列印；其次，由於多色及混色列印過程無中斷，避免接續處有高低落差現象，可維持列印品質。最後，這項作品支援高速3D列印，列印過程穩定順暢，列印速度可達一般機台的2至4倍。

龍華科大機械系陳志文師生團隊，以作品「3D列印機自動混料機構」榮獲金牌。(照片/龍華科大提供)

另外，資管系陳佳莉老師團隊作品「隱形馬甲」；企管系阮耀弘、張婷婷老師團隊作品「智能電動助行器」、「具有潔牙顆粒的牙線結構」，以及化材系李九龍、宋大崙、遊戲系郭冠麟老師團隊作品「印刷電路板前處理的改良方法」及「高效節能電磁光動能的高氧益生菌發酵的製造方法」，這5件作品亦獲得評審委員的青睞，獲得銅牌獎肯定。

龍華科大師生團隊參加本屆台灣創新技術博覽會，表現非常出色。(照片/龍華科大提供)

龍華科大校長葛自祥除讚許師生團隊優異表現外，他並表示，學校多年來積極推動產學鏈結、學用合一的實作教育，強調讓學子從做中學；同時開設多項三創課程，全面性培養學生具備創意思考、創新實作與創業發展能力，並提供跨域指導與學習，以增進學生創新、創意、創業各領域所需專業知識及技能。

葛校長強調，本屆參賽獲得眾多獎項，充分展現師生研發力，師生並藉由參賽過程累積經驗，印證龍華科大的扎實技術與雄厚的研發實力。期望未來持續與業界交流，促進專利商品化，進而創造產品價值，達成培育學生創新

創業目標。