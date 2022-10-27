南華大學於日前舉辦「就業力學程-企業經營與人文講座」，特別邀請研揚科技股份有限公司董事長莊永順到場演講，以「研揚的發展策略和社會回饋」為題，藉由對科技電子產業之分析，透過自身經歷分享從白手起家至創立研揚科技股份有限公司之歷程，並剖析其中各階段思維轉變的歷程，勉勵大學生專注學習、發揮所長，企業透過產學跨域合作，鏈結國際。

南華大學副校長林辰璋指出，莊永順秉持著「以人為本、關懷社會」之理念，以具體行動表現企業家風範，於1999年成立財團法人研揚文教基金會回饋社會，特別是照顧弱勢孩子，更建立完整的輔導系統，讓孩子得以在良好的環境學習成長。此企業風範，值得大家學習。莊永順除了解析企業的發展策略之外，也分享實務經驗，相信能帶給大學生一些啟發，並有助於未來的就業或創業。

莊永順白手起家，深知人才對產業發展的重要性，因此除了著重在公司經營之外，也積極投入人才培育，為台灣科技教育盡一份心力。此外，他也提到「贏家專注，輸家事事嘗試」，專注在我們選擇與擅長的領域，把公司當成自己的家庭與事業來經營，勉勵大學生能專注在一項專業出發，才能在其領域創出一番卓越佳績。

莊永順表示，除了著重在公司經營之外，他也積極投入人才培育，為台灣科技教育盡一份心力。(照片/南華大學提供)

莊永順以三個部分解析研揚家族的成長，從研揚的起源和利基市場的擴張至分進合擊、加盟加值，到結盟控股、互相照應、共譜未來，以深入淺出之的方式，帶領同學了解各階段的困境及應對方式，探討市場走向及並以「科技扎根美麗人生」作為結尾，冀望大學生專注、堅持、正直與分享，尋找所愛、發揮所長。

莊永順於1999年捐助成立「財團法人研揚文教基金會」，將關懷弱勢團體、鼓勵藝文欣賞、參與社會公益、推廣科技教育列為四大重點，並以促進科技教育與人文發展為宗旨，以自身行動推廣教育、回饋社會。