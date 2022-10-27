金漫獎是臺灣漫畫產業最重要的國家級獎項，文化部自2010年開始舉辦至今已經邁入第13屆，其目的是鼓勵臺灣漫畫工作者持續創作，並發掘更多新生代漫畫家。南華大學響應主辦單位的推廣活動，即日起至11月18日於無盡藏圖書館一樓主題書展區舉辦「金漫獎在南華」特展，一開展就獲得學生廣大迴響，吸引許多學生利用課餘時間搶鮮閱讀。

南華大學校長林聰明表示，今年金漫獎主題「Move On! 臺漫的征途」，其「征途」具體表現出漫畫家在創作過程中，經歷無數困境、挫折但仍堅持努力產出作品的精神。台灣漫畫歷史中，曾經最輝煌的時刻是1958年的連載漫畫─諸葛四郎，這是林聰明小時候的最愛，他也補充，今年一月這部大作揚眉吐氣地被搬上大螢幕，這正是代表現今台漫產業越來越蓬勃，在更開放自由的社會下，今年的台漫作品呈現出更多元的主題與樣貌，題材包括社會議題、歷史側寫、科幻超現實、市井小民生活…等。讓紙上漫畫發揮更大的文化創意與社會教育功能。

南華大學圖書館長賴淑玲指出，圖書館曾獲大量捐書，目前擁有近8,400冊漫畫，量數位居全國翹楚，近年更持續購入優秀的台漫作品。本屆金漫獎多數的入圍與得獎作品都已收藏於館內。其中包括《婚禮大作戰》籌備婚禮的新人，如打怪一般，要闖關層層傳統禮俗與禁忌的關卡；《無價之畫：巴黎的追光少年》楊佐三郎於昭和臺灣時，為深造畫藝，遠赴巴黎追夢的故事；《閻鐵花》三十年前的滅門血案，已死去的小女兒閻鐵花，為何三十年後出現一個容貌如出一轍且自稱閻鐵花的復仇者?《墨世曙光》神農、后羿、女媧、愚公、牛郎織女…眾神集結，將在台北街頭展開末日之戰。

南華大學近年持續購入優秀的台漫作品，本屆金漫獎多數的入圍與得獎作品都已收藏於館內。(照片/南華大學提供)

展場上除今年入圍得獎作品，也一併展出往年的優秀佳作，藉由此展向台漫耕耘的創作者們致敬，也歡迎社區民眾至南華大學無盡藏圖書館一樓主題書展區現場閱讀，一起感受圖文故事帶來的魅力！