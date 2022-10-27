臺灣目前同時面臨人口高齡化與少子化的問題，年輕世代與高齡者之間互動交流的機會減少，如何促進跨世代之間的溝通與合作，是值得關注的重要議題。為了促進跨世代交融，並對應聯合國SDGs健康與福祉目標，中臺科技大學USR Hub「健康密碼•體能存摺計畫」攜手衛生福利部「中臺北屯時間銀行計畫」，以青銀共創、跨代合作的方式，於10/27日舉辦「社區共好聚中臺」活動，邀請太平區宜家關懷照顧據點及大里區銀心園老人日托的社區長者們，與中臺科技大學學生們一同體驗VR新科技及手作懷舊食物，在創新與懷舊之間，搭起了新舊世代共融、共好的橋樑。

「社區共好聚中臺」活動共有40位社區長者來到「VR未來教室」，進入時下最夯的元宇宙，當立體的人體解剖模型出現在眼前，長者們無不驚呼連連！除了環繞人體模型，仔細觀察各器官、骨頭、血液和神經外，也能「走進」模型，透過手中的控制器，拆解、翻轉每個人體器官，觀察器官構造與各個角度的樣貌。VR體驗後的張阿公表示：「從來沒看過這麼神奇的東西，原來我的血管長這個樣子！」透過VR沉浸式的體驗，長者們對人體器官及自身健康的認識更上一層樓。

透過VR沉浸式的體驗，長者們對人體器官及自身健康的認識更上一層樓。(照片/中臺科大提供)

此外，長者們，也跟著年輕學生們一同參觀全臺首間座落於大學校園、營運滿一年榮獲臺中市111年度長照機構評鑑「優等」肯定的「謙和賀社區長照機構」，以及今年新設立的「謙和賀居家長照機構」，了解學校豐富多元的長照資源，並且體驗謙和賀日照中心的懷舊食物手作課程，與學生們一起DIY手作紅龜粿。阿公阿嬤們個個大顯身手，並且細心教導學生們搓揉薏仁粉、包豆沙餡、用粿模壓出紅龜及倒扣在香蕉葉上的技巧，也述說當年物資饋乏的年代，大紅喜氣的紅龜粿在生活中所扮演的重要角色。蘇阿嬤說：「以前做紅龜粿真厚功，現在時代進步了，做紅龜粿真簡單！」DIY過程中笑語不斷，長者們不僅感受到年輕世代的活力，同時，他們也將過去的文化故事及生命經驗傳授給青年學子。

來到中臺科技大學校園的長者們，體驗謙和賀日照中心的懷舊食物手作課程，與學生們一起DIY手作紅龜粿。(照片/中臺科大提供)

活動不僅帶動學生與長者共同學習，也提供長者與學生分享生命經驗的機會，打破了世代隔閡，讓長者們透過VR新科技獲得全新的五感體驗與健康認知，年輕學子們也藉由懷舊活動學習老人溝通及照護的專業知識。未來中臺科技大學將持續辦理各式以青銀共創服務學習為基礎的體驗活動，鼓勵大學生及社區長者參與跨世代交流及學習活動，促使青銀共學，推動健康新知，讓我們無論身處那一個宇宙，都能一同攜手共創高齡照護的美好未來。