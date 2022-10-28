自動化解決方案大廠德國znt-Richter(ZNT)，深耕臺灣市場多年，合作對象包含半導體、製造、生醫、電子等產業，現在合作觸角更首次延伸至校園中。近日ZNT便與高智慧科技人才培育基地義守大學宣布合作，在啟動簽約儀式上，除了ZNT代表出席外，與ZNT長期合作的臺灣西門子(Siemens)軟體工業公司代表也一同出席簽約儀式，對這次合作給予支持與重視。

義守大學與ZNT產學合作的主要目標為聯手打造臺灣智慧製造產業人才培育，並發展產學合作平台，期待義守大學能成為南臺灣科技產業走廊與半導體S廊帶產業人才孕育與訓練的重要基地，為臺灣製造科技產業的創新升級與永續發展有所貢獻。ZNT公司捐贈Siemens製造執行及生產排程軟體，並支援專業顧問業師群協助授課，而義守大學更是精銳盡出，由長期培育智慧科技、管理科技等技術與應用人才的「智慧科技學院」資訊工程學系、「管理學院」工業管理學系等多位老師，共同規劃開設專業系列課程。

義守大學攜手德國ZNT， 聯手打造臺灣智慧製造產業人才培育與產學合作平台，累積學子就業即戰力。(照片/義守大學提供)

ZNT大中華區總經理周利郎表示，義守大學致力推廣跨域創新的教學內容，而ZNT合作的廠商多元，經由合作可為各行業的產業培育人才，也讓義大學子在就學期間就能熟悉職場使用的軟體工具，畢業後立即上手工作環境，德國總部對此次合作樂觀其成，將給予義守大學全力協助。Siemens副總經理陳皓璋說，這次的合作是獨步全臺，結合Siemens頂尖先進的數位軟體與技術支援、ZNT專業的解決方案與顧問諮詢、義守大學跨域創新的教研軟硬體，三強聯手為學子的就業競爭力做最好的超前部署。

義守大學跨域創新的教研軟硬體，深受業界肯定，新建置的「智慧科技創新中心」，高規格場域提供義大生盡情揮灑研發能量。(照片/義守大學提供)

義守大學校長陳振遠表示，產業缺工造成自動化與智慧工廠的需求量大幅增加，與ZNT產學合作培育人才，可解決人力短缺的困境，未來將邀請企業界與教育界共襄盛舉，提升產業能量。資工系主任歐陽振森說，資工系長期聚焦人工智慧、大數據、物聯網、資訊安全等產業的技術研發與應用人才培育，此產學合作可謂水到渠成且成果可期。工管系主任林煥章則表示，學校成立智慧製造發展中心，透過產學合作培養具有運用智慧科技與數位決策工具的跨域管理人才，淬鍊學子的職場養分。知名大廠台積電、聯電、日月光、國巨等企業也相繼到義守大學攬才，期許義守的學子們能適才適性的發光。