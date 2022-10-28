新北市政府教育局為多元推動全民國防教育，日前邀集各級學校校長、家長會長及全民國防教師等70人，前往陸軍特種作戰指揮部及陸軍五三工兵群等單位參訪，藉由特戰課程實作體驗及及工兵裝備互動體驗，讓全民國防的推廣加深、加廣，共同協助國軍人才招募工作及推動全民國防教育。

參訪陸軍特種作戰指揮部後大合影。(照片/新北市教育局提供)

在陸軍特種作戰指揮部參訪中，除特戰部隊簡介收視及戰技隊操演外，另安排戰術繩索操演、6人小組(含突擊車)裝備陳展、傘具著裝體驗及戰技隊防身術教學，藉由實際操作體認特戰部隊忠義驃悍、勇猛頑強的精神，以及國軍勤訓精練之重要性。

陸軍特種作戰指揮部傘具著裝體驗。(照片/新北市教育局提供)

陸軍五三工兵群工兵裝備互動體驗活動，有生命探測器、新式多用途橋車、傾洩車及地雷搜索器等豐富課程，最後安排M3浮門橋動態展示暨團體合影，透過親身體驗及操作工兵裝備，瞭解工兵部隊逢山開路、遇水架橋的精神，體驗的師長透過參訪活動建立國家安全共識。

陸軍五三工兵群工兵裝備互動體驗。(照片/新北市教育局提供)

新莊高中校長謝金城分享，透過實際操作體驗部隊裝備，可以瞭解陸軍五三工兵群及特指部戰備訓練任務，也充分體認到國軍弟兄們保家衛國的辛勞，能以實際行動來共同關注國防、支持國防並參與國防，這樣的活動相當有意義。

同樣參與操作部隊裝備體驗的安康高中家長會長李俊德表示，學習基本國安知識，讓全民國防教育從小扎根，讓國人具備自我防衛意識，以自身做起，從社區生活落實全民國防，實現保家衛國之理念。

樹林高中全民國防教師陳育聰分享，多元教育除了升學以外，還可以讓學子們以不同方式展現長才，深入國軍部隊體驗參訪活動，讓師長們瞭解特指部和五三工兵群的戮力本務的辛勞，對於學校中推展全民國防有更深的意義，讓全民一同支持並參與國防。

白雲國小校長洪國維表示，在特戰部隊看到了精實的訓練及特戰裝備，對於特戰部隊保家衛國的戰力有了更深的認識，而在工兵部隊則看到了各式機械裝備及操作過程，「平時能救災、戰時能作戰」的精神讓我敬佩。透過國防教育參訪活動，除了體認到國軍部隊的辛苦訓練之外，更能凝聚全民共識，一起支持國軍、支持國防！

教育局表示，新北巿各校校長、會長及全民國防教師，藉由參與全民國防教育擴大參訪體驗活動，透過實際體驗操作特戰部隊、工兵部隊的裝備及訓練等，體認國軍部隊落實戰備訓練、戮力戰訓本務，更要鼓勵對從軍有興趣的同學挑戰自我，加入守護家園的行列，以達成「全民關注、全民支持、全民參與」的全民國防共識。