南華大學向來重視「產學攜手推進ESG在地行動」合作、協助環境教育設施場所認證，執行碳盤查、碳足跡、循環經濟及碳中和系列計畫。27日舉辦111學年度 「南華大學產業諮詢顧問交流會」，南華大學副校長林辰璋表示，將積極合作推廣農糧產業ESG並取得農業碳匯及環評增量抵換，實踐全面教育實習機制。

南華大學近年來特別重視「產學攜手推進ESG在地行動」合作、協助環境教育設施場所認證，執行碳盤查、碳足跡、循環經濟及碳中和系列計畫。(照片/南華大學提供)

為延續相關計畫推動，本次產業諮詢顧問交流會由永續中心執行長洪耀明擔任引言人，特別邀請豪門國際開發及環球國際文創董事長簡廷在、嘉友電子董事長孔德偉、健茂生物科技董事長許長祿、一筆畫能量藝術李登元等數十位專家學者與企業先進分享過往實績，研討未來產業永續轉型策略。

豪門國際開發及環球國際文創董事長簡廷在表示，ESG如同陽光、空氣、水，不只是企業存活的要件，也是人類永續生存的重要元素。現今的地球如同生了一場慢性病，全球各地極端氣候災難頻發，許多人因此失去家園與生命財產，此時的人們才意識到，長久放任欲望無止盡地掠奪環境，最終被一手造就的氣候變遷反噬。環境衝擊診斷「碳盤查」到「碳中和」就如同人類生病、問診及開藥，減緩並補救病症所帶來的危害。

豪門國際開發及環球國際文創董事長簡廷在(中)表示，ESG如同陽光、空氣、水，不只是企業存活的要件，也是人類永續生存的重要元素。(照片/南華大學提供)

簡廷在特別強調，預防大於治療對人們來說是十分重要的，若能提前部屬環境永續觀念就能減少碳足跡的里程數，達到淨零碳排的國際目標。簡廷在表示2021年5月，號召十多位世界台商共同返台成立環球國際文創股份有限公司，積極投入規劃籌建未來新生活方程式「ESG未來城」，結合文創藝術、綠色能源、數位科技、循環經濟、娛樂觀光、與美學教育等多元高效經濟，用行動推動台灣成為智慧之都的E化生活影響力，展現元宇宙世代的新生活運動。

簡廷在補充，自己目前積極推動台灣「ESG未來城」規劃設計，「點亮生命之樹」藝術創意造型。未來生命之樹將成為園區核心地標，發揮環境永續量能，形塑無煙囪產業經濟未來創新發展，吸引國際潮流目光，促進偏鄉數位經濟磁吸效應，引進人流、技流、金流導入園區，創造生生不息的水管經濟，誠摯邀請大家一起參與，攜手迎向更加美好的用續將來。