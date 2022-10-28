111年全國中正盃散打搏擊錦標賽日前盛大舉行，龍華科技大學機械系五專部二年級學生沈琮喻從173名選手中技壓群雄，勇奪高中男子組65公斤級亞軍，並獲大會裁判票選為最佳新人獎，實力深獲評審委員的肯定

全國中正盃散打搏擊錦標賽是由台北市武術散打搏擊協會主辦，目的在推廣散打搏擊成為全民運動，運動健康同時自衛防身。今年特別與「2022 台北城市博覽會」同地舉辦，現場數千名民眾熱鬧參與，除了看見博覽會中豐富獨特的台北面貌，還可近距離感受緊張刺激的散打搏擊熱力，共同欣賞熱血沸騰、緊張刺激的散打搏擊競賽。

今年賽事除了「競技散打組」外，更在比賽中增加「運動弓箭組」、「輕接觸散打組」、「打靶王組」、「連續鞭腿組」及「摔法演武組」，尤其是「輕接觸組」突破傳統，讓小孩與成人對抗、女生與男生對抗，更有夫妻間競賽，使民眾拉近與散打搏擊運動的距離，真正落實散打搏擊成為適合全民的運動選擇。

龍華科大學生沈琮喻代表學校參加高中男子「競技散打組」65公斤級項目，開賽之初就發揮堅強實力，一路過關斬將，最終在項目中獲得亞軍佳績，更因表現突出，獲大會裁判青睞，票選為最佳新人。沈琮喻經常於課外時間進行密集訓練，和同好彼此切磋，順利獲獎印證平時勤訓精練的努力成果。

龍華科大體育室主任洪升呈表示，沈琮喻利用課餘時間進行集訓，讓基本動作更加紮實，而比賽能夠奪牌及獲得名次，除了本身的天賦，更要歸功於後天的努力，值得肯定與喝采。

洪升呈也指出，參與社團是學生培養嗜好、興趣及從事休閒活動的最佳選擇，屬於學校多元學習教育的一環。學校除致力培育學生習得專業知識與實務技能外，亦相當重視學生社團活動，參與運動性社團不僅能培養體能、養成良好運動習慣促進健康，並從團體生活及訓練中發展良好的人際關係，促進同學之間情感交流，對提升專業競技能力及推廣運動風氣，都具有正面積極意義。