慈濟科技大學一向致力於幫助社會弱勢，定期舉辦課程，以遊戲的形式促使失智長輩間進行互動。近日他們就為長輩安排許多「樂齡桌遊」課程，這些桌遊輕鬆卻又不簡單，使得每位長輩都樂在其中，在活化大腦思考的同時，也與周遭的其他學員一同良性競爭獎品。

藉由多種類遊戲，從不同面向刺激長輩的行動、平衡、認知及感官。(照片/慈濟科技大學提供)

「三角形紅色1號！有誰賓果了？」「只差一個就贏了！」「阿嬤你好棒！現在換誰講？」「換我！換我！換我！」此起彼落的舉手動作，搭配萬分期待的眼神，這時空氣瀰漫著一股激烈對決的氣氛，原來正在進行失智長輩最喜歡的賓果遊戲，只見阿公阿嬤全神貫注，深怕輸給了同班同學，面子掛不住，尤其當看到別人率先獲得獎品時，不服輸的勝負欲，瞬間「突破天際」。

有別於制式的數字賓果，失智長輩拿到的可是多了形狀、顏色、蔬菜、水果等的「放大版圖樣」賓果，既能讓阿公阿嬤更快速的分辨差異，也能提升老人家的認知功能，特別的是，大部分的桌遊素材，都不是花大錢買來的，而是樂齡益智活動授課老師－菲特運動企業社運動教練林小涵親手製作的。

賓果遊戲，長輩為了得到獎品，總是戰鬥力滿滿。(照片/慈濟科技大學提供)

舉例來說，把撲克牌對半剪開，再讓失智長輩找出相同的數字和圖案，拼湊出對的圖樣。若老人家覺得太簡單，還能順勢來個接龍、比個大小，就能妥妥的玩上60分鐘。除此之外，授課老師也套用網路很夯的「捲筒紙拉酒杯」的遊戲概念，改成「捲筒紙拉紙杯」，既要確保水不會灑出，還要避免衛生紙不被扯斷，考驗的可是阿公阿嬤的手眼協調性。甚至還能「手腳並用」折報紙，讓老人家輪流用手和腳，把報紙折至最小，刺激末稍肌肉，延緩大腦退化。

捲筒衛生紙遊戲，考驗的是失智症長輩的手部協調性。(照片/慈濟科技大學提供)

授課老師林小涵表示，比起年輕人多層次且複雜的桌遊，失智長輩能接受的，必須是三分鐘內說清楚遊戲規則，除了顏色、數字、形狀是必備元素，遊戲規則也不會只有一種玩法，反而能翻轉出不同的競賽模式，讓老人家在熟悉的元素下，因為新鮮感刺激而持續參與。她也補充，與其買坊間的高價桌遊，不如善用家裡既有的素材，鼓勵孫子和阿公阿嬤一起玩，更能促進彼此關係和諧。

「老師！我要舉報！她把小鳥偷偷帶回家！」「我才沒有！小鳥給你啦，給你啦！」因為太喜歡平衡鳥，86歲的阿嬤想帶回家給孫子玩，卻被正義感十足的67歲阿姨發現，立馬化身糾察隊，把手舉高高，當眾打小報告。「老師，她已經兩個星期不和我說話了，也不跟我一起坐。你可不可以把小鳥送給他？」看著阿姨懊惱的樣子，林小涵瞬間覺得「啾無甘」，沒想到一個小玩具，導致老人家「森七七」這麼久，便立刻表態，願意送上小鳥，居中當和事佬！

慈濟科技大學瑞智憶學苑專案助理吳政樺表示，當老人家之間發生矛盾，第一時間就是隔開彼此，再安撫情緒。其實失智長輩並不會記得為了什麼事吵架，可是，情緒卻依舊存在，所以不會強迫阿公阿嬤一定要喜歡每一個人，也不會強制消除彼此芥蒂。