由教育部青年發展署與原住民族委員會共同合作推動之「U-start原漾計畫」，提供原住民族青年創業的第一桶金及陪伴輔導，協助原民青年實踐創業。111年度績優團隊名單今（10/28）日揭曉，共有4組團隊獲得創業獎金，其中最高獎金達90萬元，包含國立暨南國際大學「浮嶼立槳有限公司」、國立臺東大學「南島映像有限公司」、國立高雄科技大學「馬舒霍爾的禮物有限公司」及國立聯合大學「集嵐有限公司」。本年度獲獎團隊頒獎典禮暨成果展定於11月18日、19日於華山文創園區舉辦，邀請民眾共享典禮與團隊創業成果展出。

教育部青年發展署表示，計畫自109年起開始推動，今年獲獎團隊創業領域更加多元，除了較常見的部落遊程外，也結合部落地方議題拍攝影片、延續部落黃藤編織技術文化，以及搭建部落網紅經紀平臺等不同類型的創業內涵。原住民族委員會則表示，除了與青年署共同推動的U-start原漾計畫外，也辦理精實創業輔導計畫及百合綻放新創學程計畫(IWE)，希望原民青年能多加利用，並期待更多原青團隊加入原漾計畫，發揮新創能量。

U-start原漾計畫本年度4組獲選績優團隊，其中國立暨南國際大學「浮嶼立槳有限公司」，結合南投日月潭豐富觀光商機和伊達邵之邵族文化底蘊，藉由立槳體驗、水上原住民族文化導覽及在地連結三大元素，發展原民文化水上導覽。

國立暨南國際大學「浮嶼立槳有限公司」，將水上立槳運動，結合伊達邵邵族文化導覽，藉以推廣原民文化。(照片/教育部提供)

國立臺東大學「南島映像有限公司」構想打造成一個提供影像拍攝服務及影像設備共享機制的店家，並以原住民族傳統文化概念做延伸，經由設備共享機制培養在地影視圈的發展。而國立高雄科技大學「馬舒霍爾的禮物有限公司」藉由製作禮盒，將原民食材及布農族傳統藤編技藝傳承下去，使用Huaz（黃藤）編織包裝甜點禮盒，透過實體餐廳及社群網路行銷，搭配部落觀光參訪，使外地觀光客更了解布農族原民文化。

國立臺東大學「南島映像有限公司」，打造提供專業影像製作，及影像設備租借服務的平臺，持續用影像傳達原住民族的故事。(照片/教育部提供)

國立聯合大學「集嵐有限公司」成立結合「影像、傳播、文化、行銷」的經紀工作室，提供網紅經紀、部落推廣、文創商品、異業連結等服務，以互利互惠方式，提供原住民族群、原鄉部落、大眾族群、電商平臺、業界廠商、傳媒公司等顧客服務，藉此傳遞原住民族文化。

國立聯合大學「集嵐有限公司」，打造原住民族專屬的網紅經紀，運用自媒體特性傳播原住民族文化，提供活動展演、文創商品等服務。(照片/教育部提供)

U-start原漾計畫第一階段提供創業團隊開辦費補助35萬元，第二階段再提供創業績優團隊25萬元至100萬元的創業獎金，輔導期間同時搭配一對一的陪伴輔導，協助原住民族青年的創新能量發揮，並於萌芽階段能夠透過育成單位輔導支持，更有機會邁向成功。