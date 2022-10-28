為了傳承在地文化，鼓勵長輩活到老、學到老，社團法人臺灣耆老林終身學習協會承辦臺中市社會局「大人讀冊吧，銀向學習計畫」，於今(28)日在南屯區耆老林失智日照俱樂部舉行成果發表，這是近年疫情影響後，協會首次辦理的大型百人活動，耆老林協會理事長楊淑蘭表示，將為長輩打造出健康的第三人生，以達到終身學習的目的。

楊淑蘭表示，面對超高齡化到來，為中銀髮族打造健康的第三人生，達到終身學習、活躍老化的目的，從今年6月起執行此計畫的三大系列方案，分別是「五五後的精采劇團」、「引導式自傳」以及「青銀共享悅讀趣」。當中「五五後的精采劇團」是以團體合作和循序漸進的方式，發揮想像力、創造力及行動力，從繪本故事到劇本編寫，學習肢體與聲音的表達，以戲劇表演的方式來推動兒童多元的閱讀活動，並透過劇團提供長者展演舞台，激發長者潛能，延伸學習魅力，實踐社會公益服務，促進長者自我價值及幸福感。

「引導式自傳」是透過講師自我生命歷程分享，引領學員回憶過往生命故事，從中找到亮點、理出意義，同時嘗試自我傳記的書寫，再次感受生命經驗的光亮，開拓生命更多的精采，「銀」向健康樂活。「青銀共享悅讀趣」則是串連社區資源，與圖書館合作辦理，規劃青銀世代不同類型的閱讀活動，增加世代交流的機會，讓年齡不再成為分界，延續青銀合作的創新與共融，找到高齡社會的全新影響力與創造力。

發表會活動應邀出席的有臺中市社會局長彭懷真、臺中市社會局長青科長蘇嫻敏、中臺科技大學校長陳錦杏、臺中市李科永圖書館主任卓淑玲、前臺中市文化局長路寒袖、大家功德會執行長汪開宏、臺中市關懷協會前理事長賈紫平等人。除了有靜態自傳作品展示外，並邀請55歲以上的長輩，以活潑的肢體語言及聲音演繹「小石虎尋親記」，藉由活靈活現的角色及高潮迭起的劇情，呼籲各世代學習愛護動物與環境，協會三樓有青銀合奏經典老歌音樂會等，都深受觀眾好評。

社團法人臺灣耆老林終身學習協會承辦臺中市社會局「大人讀冊吧，銀向學習計畫」成果發表，當中的青銀合奏經典老歌音樂會成果發表會現場。(照片/中臺科技大學提供)

彭懷真指出，「銀向學習」計畫推出後受到許多好評，臺中在全國社區照顧關懷據點中，獲得卓越縣市金點獎，也獲得遠見雜誌最宜居熟齡友善城市第一名，未來希望投入更多資源，讓後青年及銀髮族，都能健康快樂活躍老化。

活動中的張姓長輩說，說故事容易，但演故事有難度，並表示課程很有趣，自己學習將故事用表演呈現，回家就用相同的方式與孫子講故事，逗得全家哈哈笑。另外一位李姓長輩說，在地文化很多是早一輩生活的累積經驗，透過活動回憶自己早年的生活。當日活動現場，穿插頒獎予三位欲百歲的長輩授予「終身學習典範:世代家庭孝親」及另兩位長輩於此計畫的「優良志工」獎項，以茲鼓勵，於發表會活動中引起共鳴、激起心中的漣漪。

協會本次成果發表會活動與中臺科技大學行銷管理系合作辦理，活動同步於耆老林終身學習協會FB粉絲專頁線上直播https://www.facebook.com/twagedcare，線上觀看直播的人數至少超過千人，讓無法到場感受的會員亦能沉浸式體驗精采表演。中臺科技大學校長陳錦杏表示中臺長期深耕大健康產業人才培育，畢業校友多以技術專業進入健康產業或醫療院所，行銷管理系隸屬於人文及管理學院，健康產業行銷是延續學校醫護專長背景，與其他科技大學同級系科進行區隔之重要特色。