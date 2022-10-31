為響應臺南市長黃偉哲偏鄉教育優先之理念，誠美材料科技股份有限公司在崑山科技大學教授賴正文媒合下，分別捐贈東山區及將軍區數位機會中心各20台平板電腦，教育局特於今(31)日於東山國小舉辦捐贈儀式，由局長鄭新輝代表黃偉哲頒發感謝狀，感謝其回饋鄉里熱心教育事務的善行。

臺南市長黃偉哲表示，受到疫情影響，線上學習已成師生須具備能力，而在後疫情時代數位學習也已成為主流趨勢，弭平偏鄉數位學習落差刻不容緩，市府長期積極照顧偏鄉及關懷偏遠地區教育發展，透過政府與民間公私協力，共同建構支援網絡，成為城市持續進步的動力。

教育局長鄭新輝表示，臺南在偏鄉地區共設置11個數位機會中心(Digital Opportunity Center，下稱DOC) ，其中東山區及將軍區中心資訊設備，因長期且頻繁使用而略顯老舊，此次幫忙媒合的賴正文教授，為臺南及高雄DOC輔導計畫案主持人，平時輔導DOC著力甚深，得知誠美企業素來熱心公益後，立即起心動念促成美事。

誠美材料科技股份有限公司表示，企業長期以支援偏鄉、支持弱勢等公益行動展現社會責任，並持續關注在地人文及社區發展。在得知臺南偏遠區域設有DOC提供在地長者數位學習時，即以實際行動來表達支持，藉由本次捐贈活動，希望能讓誠美的愛心深入偏鄉，並拋磚引玉，達到數位教育零距離目的。

藉由本次捐贈活動，希望能讓愛心深入偏鄉，達到數位教育零距離目的。(照片/臺南市教育局提供)

教育局表示，受贈的40台平板電腦為全新且高效能，東山及將軍DOC將持續運用於辦理行動課程及資訊應用，來造福更多偏鄉民眾，降低在地居民數位學習困難，提升在課程推廣使用率，縮短偏鄉數位落差。